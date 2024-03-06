القاهرة تساند الأشقاء.. تحركات ومطالب عاجلة لحقن دمـ اء الشعب السوداني

منذ اندلاع الأزمة في السودان في الـ15 من أبريل 2024، سخّرت مصر مؤسساتها المعنية كافة لاحتواء الأزمة وحقن دمـ اء الشعب السوداني.

الأزمة في السودان

التحركات المصرية استندت إلى ثوابت رئيسية تمثلت في الحفاظ على استقرار ووحدة السودان وأراضيه وبحلول سودانية خالصة بعيدًا عن أي تدخل خارجي حماية لخيارات الشعب الشقيق بعدم التدخل في شئونه الداخلية وتقديم جميع المساعدات الممكنة له، في إطار من الحفاظ على الأمن القومي المصري.

أطلق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، نداء لحقن دماء الشعب السوداني تعظيماً لحرمة شهر رمضان الكريم.

وجاء في نص النداء: "نحن على أعتاب شهر رمضان المعظم الذي يحل بعد أيام قليلة ولازالت الدماء السودانية الغالية تراق وجرح الوطن ينزف بسبب الحرب الدائرة في ربوع البلاد على مدار عام كامل تقريباً، مهددة معها أحلام ملايين السودانيين وآمالهم المشروعة في حياة آمنة ومستقرة في وطن يسعهم".

كما دعا الأمين العام الأشقاء السودانيين إلى عدم ادخار أي جهد في البحث عن كل ما يقرب من خيارات السلام والحوار وإيثار الوطن على ما عداه، واتخاذ كل خطوة جادة تسكت المدافع وتضمد الجروح وتعيد الأمل في المستقبل.

وأضاف: "لقد شردت هذه الحرب الضروس ملايين السودانيين من منازلهم وقراهم، وضربت العاصمة القومية للبلاد، وعرضت أسرا وقرى بأكملها إلى جرائم يندى لها الجبين، وبذرت الخوف والرعب في قلوب الأبرياء بعد أن فقدوا أحبتهم وممتلكاتهم، ونشرت خطابات الكراهية والثأر والانتقام فيما بين أبناء الوطن الواحد".

وحرص أبو الغيط على أن يذكر جميع السودانيين بأن التسامح وصفاء القلب من صفاتهم المشهورة التي عرفوا بها وسط جيرانهم، وأن المساهمات القيمة للأجيال السابقة في الدفاع عن أمتهم وقارتهم وبناء نهضتها لم تمح من الذاكرة، وأن لهم أن يستذكروا هذه الصفات وهذه الجهود في هذه اللحظات المصيرية التي تمر بها بلادهم ومؤسساتهم القومية.

وتابع: "على أعتاب شهر التسامح الذي يتسابق فيه المسلمون إلى الخير والعفو وإيثار الغير، أدعو الأشقاء السودانيين إلى حقن دمائهم تعظيماً لحرمة الشهر، وحرمة الوطن،وحرمة أعراضهم ودمائهم".

وأكد الأمين في ختام ندائه أن يد الجامعة العربية ستظل ممدودة لكل مسعى يرنو نحو استعادة السلام والاستقرار والأمل في السودان ولصالح السودانيين.

دور مصر

ولم تتوان الدولة المصرية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول الجوار وقادة دول العالم ومنظماته لاحتواء الأزمة في السودان ورأب الصدع بين الأطراف كافة، وعملت في سبيل ذلك على العديد من المبادرات كان أبرزها استضافة القاهرة لقمة دول جوار السودان في 13 من يوليو العام الماضي لصياغة رؤية مشتركة بين تلك الدول، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها.

وتماشيًا مع الثوابت المصرية، أكدت قمة القاهرة في بيانها الختامي على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وعدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة والحفاظ على السودان ومقدراته ومؤسساته ومنع تفككه.

ولم تتوقف مصر عن مساعيها السياسية لتسوية الأزمة، وإنما كان حضورها قويًا في تقديم آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية للأشقاء في السودان، سواء عبر معابرها البرية مع الجارة الجنوبية أو عبر جسور جوية مكثفة.

كما لعبت مصر كذلك دورًا محوريًا وفعالًا في رعاياها وكذا رعايا الدول الأجنبية من السودان، كما وفرت خروجا آمنًا لرعايا معظم دول العالم بجانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، بالإضافة إلى استقبال آلاف من السودانيين عبر معبر "أرقين - وقسطل" البريين وهو ما حظي بإشادة دولية واسعة النطاق.

ورغم سخونة الأوضاع على الجبهة الشرقية تحديدًا في قطاع غزة، لم تغفل مصر الأوضاع في السودان، وحذرت من تجاهل المجتمع الدولي للأزمة في السودان، وطالبت بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لجذب أطراف النزاع نحو التفاعل الإيجابي مع ظهور تسوية الأزمة.

في هذا السياق، أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المنطقة العربية والشرق الأوسط في مرحلة لم يشهدها منذ عقود وفيها توتر وانفجار أحداث وتطورات وأحداث شديدة ومؤلمة لنا كمصريين وعرب بما يحدث في فلسطين والسودان.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة on e، أن مصر لا تتعامل مع الشهداء والضحايا كأرقام وكل مواطن من إحدى الدول العربية في السودان وفلسطين نشعر بألم كبير لسقوطه أو إصابته، ولذلك هناك التزام مصري لتصحيح هذه الأوضاع لوقف الاعتداءات والوصول لمسارات سياسية تقوم على التفاوض السلمي وهذا يتم في السودان وفي غزة وعلى مستوى القضية الفلسطينية.



وأشار فهمي، إلى أنه بالنسبة للسودان الروابط بين البلدين تاريخية وأزلية وممتدة دائما، مضيفا: "ملايين السودانيين مقيمون في مصر ومحتضنون من المصريين، ومصر لا مصلحة لها في السودان إلا وقف نزيف الدم السوداني الغالي علينا ومصر تعمل كل ما تستطيع لدفع جهود تسوية النزاع".



وأضاف: "هناك محددات عليا وهي مصلحة الشعب السوداني مستقبله ومكتسابه ودولته وسلامة أراضيه وهذه أمور مهمة ومحددات أساسية يدور فيها الجهد المصري، ومصر والسودان بينهما علاقات ثنائية طويلة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، إن مصر تبذل كل الجهود الممكنة للتوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، ودعم مساعي الحوار السلمي واستئناف المرحلة الانتقالية، بما يؤدي إلى حقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه المخاطر وصولًا إلى تحقيق تطلعاته بالمستقبل الآمن وتعزيز مسار التنمية والبناء.

وأبرز العرابي تحذير مصر دائماً من خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية بين طرفي الأزمة في السودان، ومناشدتها كافة الأطراف بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وسلط العرابي، الضوء على المساعدات التي تسيرها مصر إلى السودان دعماً لشعبه الشقيق، وسعياً لتجنب وقوع كارثة إنسانية في البلد الجار، من خلال تقديم المواد الإغاثية والغذائية.

وتابع أن مصر حاضرة دائما في المفاوضات بين الأطراف السودانية باعتبار أن تلك القضية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي المصري، كما تسعى لرأب الصدع وحلحلة الخلافات بين مختلف الأطراف السودانية، مذكّراً في هذا الصدد باستضافة مصر لمؤتمر دول جوار السودان في 13 يوليو الماضي، لبحث سبل إنهاء الصراع.

واستطرد أن القاهرة دعت كذلك دول الجوار السوداني إلى توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة في السودان، واتخاذ القرارات المتناسقة والموحدة التي تسهم في حل القضية، بالتشاور مع أطروحات المؤسسات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وحث العرابي كافة الأطراف السودانية على تغليب لغة الحوار والتوافق الوطني وصوت العقل والحكمة للحفاظ على وحدة واستقرار السودان، محذراً من تداعيات استمرار التصعيد الجاري، خصوصاً في مناطق أم درمان والخرطوم، وعدد من مناطق كردفان ودارفور، الأمر الذي سيعمل على انزلاق الوضع إلى منحنى أكثر تدهورا.