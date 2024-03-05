عملية جراحية في البطن .. أول ظهور للأميرة كيت ميدلتون

ظهرت الأميرة كيت ميدلتون بعد طول انتظار علنًا وللمرة الأولى منذ إجراء عملية جراحية في البطن بصور نشرها موقع TMZ الأمريكي المهتم بأخبار المشاهير.

أطلت كيت ميدلتون على جمهورها القلق وهي تقود سيارتها برفقة والدتها كارولين بالقرب من وندسور.

ابتعدت كيت عن الأضواء أثناء فترة تعافيها من جراحة في البطن، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تظهر فيها منذ احتفالات عيد الميلاد في ساندرينجهام مع عائلتها.

أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم برؤية الأميرة بكامل عافيتها، خصوصًا بعد تداول أخبار عن تراجع صحتها ودخولها في غيبوبة.

فيما يتعلق بالتطورات الصحية للدوقة، أكد متحدث باسم قصر كنسينجتون مؤخرًا أن كيت تتلقى الرعاية اللازمة وتخضع لمراقبة دقيقة من قِبل الأطباء الملكيين، مشيرًا إلى أن عودتها إلى الأعمال العامة ستكون في عيد الفصح، أي بعد نحو شهر من الآن.