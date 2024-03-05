غيابات بالجملة | قائمة الأهلي تشهد عدم مشاركة 9 لاعبين بمواجهة الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل باستاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر ان يتم استبعاد كل من: "محمد الشناوي ومحمد الضاوي كريستو وياسر إبراهيم والمالي أليو ديانج ووسام أبو علي وكريم الدبيس ومعتز محمد بسبب الإصابة، كما خرج من القائمة كل من محمود متولي وأحمد عبد القادر لأسباب فنية".



ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022 - 2023، يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على استاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.