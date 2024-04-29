محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفالات بعيد القيامة بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس| صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، الاحتفالات بعيد القيامة، بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، نائباً عن رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، واللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.



قدم المحافظ التهنئة للمصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً على وحدة الشعب المصري وترابطه، وداعياً للسلام والمحبة في العالم.



أشاد المحافظ بدور رجال الشرطة في حفاظهم على أمن وأمان المواطنين، وجهودهم في تأمين محيط دور العبادة على مستوى المحافظة.



من جانبه، قدم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفر الشيخ ودمياط والبراري، التهنئة للشعب المصري، وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيداً بجهود رجال الأمن في مصر بشكل عام، وكفر الشيخ خاصة.



كما قدم القمص بطرس بطرس بسطوروس، التهنئة لجميع الحضور وأبناء محافظة كفر الشيخ، بمناسبة عيد القيامة المجيد، موجهاً التحية للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والقيادات الأمنية والتنفيذية.

FB_IMG_1714397151083

IMG-20240429-WA0118

IMG-20240429-WA0119

FB_IMG_1714397160391

FB_IMG_1714397163761