زيلينسكي يطالب بتسريع توريد الأسلحة الغربية لأوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين أنه يجب تسريع عملية توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في كييف، إنه في الوقت الحالي لا يرى أي شيء إيجابي في مسألة الدعم في الوقت المناسب للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأضاف زيلينسكي "هناك إمدادات، وهي تأتي، شيئاً فشيئا، وهذه العملية تحتاج إلى تسريع".

وقال ستولتنبرج إن الناتو يرى عواقب عدم الوفاء بالوعود المتعلقة بإمدادات الأسلحة على الجبهة الأوكرانية.