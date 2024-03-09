كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اليوم تحتفل مصر بيوم الشهيد الموافق التاسع من مارس وهو يوما لتكريم أبناء مصر المخلصين الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن وهو أيضا يوما لإحياء ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض خلال حرب الإستنزاف .... وبالأمس كان يوم المرأة العالمي الذي فيه يكرم العالم المرأة ويعترف بدورها الفعال والبارز داخل الأسر والمجتمعات وفي الحياة بشكل عام .... حقاً وراء كل رجل عظيما إمرأة عظيمة ، سواء أكانت أماً انجبته وربته على البطولة أو زوجة ساندته في مشوار حياته البطولي .... تحية تقدير وإجلال لجميع أمهات وزوجات الشهداء.

لا يمكن أن نغفل دور المرأة الفلسطينية التي علمت العالم الصمود والمقاومة وكانت مثل حي للقوة والشجاعة بروح الصبر والثبات والإيمان التي تحلت ولازالت تتحلى بها .... المرأة الفلسطينية التي استشهد زوجها وابنها وفقدت أفراد من عائلتها هي اكثر إمرأة تشعر بقيمة الشهيد وتستشعر ألم فراقه .... ستظل المرأة المصرية مساندة وداعمة لشقيقتها المرأة الفلسطينية ، وكل إمرأة عربية تعي جيدا ما تحملته المرأة الفلسطينية من أعباء نفسية وآلام وأوجاع وأحزان .... حتى الشهادة هناك نساء كثيرات قدمن أرواحهن فداء لأوطانهن .... أن يضحي الإنسان بكل ما يملك في سبيل قضية يدافع عنها أو أرض يعتبرها كالعرض هو منتهى البطولة والنبل والشرف.

تحية من القلب لأرواح شهداء الوطن الذين فقدوا حياتهم من أجل الدفاع عن أرضهم وعرضهم ومن أن نحيا نحن حياة كريمة في سلام واستقرار .... تحية من القلب لكل إمرأة لعبت دوراً بارزاً في تربية ابناً صنعت منه بطلا ليقدم حياته فداء لوطنه كشهيد .... لجميع نساء الأرض وعلى رأسهن المرأة الفلسطينية دمتن بخير صامدين أصحاب إرادة ورسالة مؤثرة داخل مجتمعاتكن وأوطانكن.