تأجيل محاكمة متهم تسبب في وفاة سائق خلال حادث مروري بالشروق

أجلت محكمة جنح الشروق، محاكمة متهم تسبب في وفاة سائق في حادث مروري بمدينة الشروق، لجلسة 14 مارس الجاري، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم اصطدم بالمجني عليه على طريق الشروق، ما تسبب في إصابته التي أدت بوفاته بعد نقله إلى المستشفى.



وتلقت النيابة تقرير طبي يفيد بوصول المجني عليه إلى المستشقى مصاب بجروح ونزيف داخلي قبل وفاته.

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.