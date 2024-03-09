مؤسس "أمهات مصر" في يوم الشهيد: القوات المسلحة المصرية "مصنع الرجال"

أصدرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بيانا اعلاميا قدمت خلاله التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة المصرية، وذلك بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد"، الموافق 9 مارس من كل عام.

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور : إن رجال القوات المسلحة المصرية يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ علي وطننا الغالي مصر، من أي عدوان خارجي ضد مصر.

وأكدت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن المؤسسة العسكرية المصرية مصنع للرجال والفداء والتضحية، مضيفه أن الجيش المصري يتمتع بمهارة عالية تتميز عن أقرانه من بين جيوش العالم، وهم خير أجناد الأرض.

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن بيانها الاعلامي الذي تصدره اليوم يأتي في إطار الدور التربوي والتوعوي الذي يقوم به إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، تجاه أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

جدير بالذكر أنه ، تحيي مصر والقوات المسلحة في التاسع من مارس من كل عام ذكرى يوم الشهيد، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الذي استشهد عام 1969 على الجبهة وسط جنوده، حينما ضرب أروع الأمثال في الفداء والتضحية من أجل حماية الوطن.

وعلى مدار التاريخ، قدم الجيش المصري بعطاء أبنائه وتضحياتهم جيلًا بعد جيل، نماذج فريدة للعمل والعطاء بكل الصدق والشرف، حافظوا فيها على أمن الوطن وحماية ثوابته واستقراره، في إيمان كامل بأنه لا تفريط في أمن مصر القومي مهما كانت التضحيات.