"مبدعون باختلاف".. ملتقى المبادرات الطلابية بالجامعات يضع برامج متنوعة لتنمية المهارات

حرص معهد إعداد القادة، على إقامة العديد من الأنشطة المتنوعة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى القُمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد الذي ينظمه المعهد للعام الثالث على التوالي تحت شعار "مبدعون باختلاف" للعام الثالث على التوالى "Think_Tank".

ويقام الملتقي القمي برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

وأكد الدكتور كريم همام على تنوع برنامج الملتقى ليتضمن ممارسة الأنشطة التي تسهم في صقل المواهب وتنمية المهارات وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى الطلاب، قائلاً: "نؤمن بأهمية الأنشطة المتكاملة في تعزيز قدرات الطلاب وتطوير شخصياتهم بشكل متوازن، حيث تساعدهم على اكتشاف ميولهم واستغلال إمكاناتهم بشكل أمثل، كما تنمي لديهم روح المنافسة الشريفة والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي."

وأضاف همام أن المعهد حريص على توفير بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والتميز، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تمثل فرصة للاحتكاك بين الطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد وتبادل الخبرات والآراء حول مختلف القضايا والمجالات، وإبراز إبداعاتهم وقدراتهم المتنوعة.