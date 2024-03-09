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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نتيجة كلية حقوق عين شمس عبر هذا الرابط.. وحجبها عن هؤلاء

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج امتحانات دور يناير للعام الجامعى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ الفرق الأربع الشعبة العربية.

وكشف صافي خطوات الاطلاع على النتائج، قائلا “يرجى اتباع الخطوات التالية ”يقوم الطالب بالدخول على
1- https://ums.asu.edu.eg
2- لعمل تسجيل الدخول أو login:
* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق
*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:
- حروف كبيرة و صغيرة.
- أرقام.
- رموز (# ؛ @)
- لا تقل عن ٨ حروف.
3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات. 
4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.
5- في حالة عدم سداد

 

 وأكد عميد حقوق عين شمس، المصروفات، أنه سيتم حجب نتائج الفصل الدراسي الاول للطلاب الغير مسددين للمصروفات الدراسية.

 

‎وكان قد نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس جلسة تعريفية بعنوان 
Amazon Spotlight Event  
بالتعاون مع شركة Amazon، يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024.

قد شارك في الجلسة عدد 79 طالب من كلية التجارة و كلية الحاسبات و كلية الهندسة حيث تأتي هذه الجلسة بهدف نشر رؤى و فرص العمل الحالية وبرامج التدريب المتاحة لطلاب و خريجي الجامعة من قبل شركة Amazon .

وشددت الجلسة على الطرق العديدة التي يمكن من خلالها أن يستفيد الطلاب من هذه الفرص حيث تقدم الخبرة العملية والإرشاد المهني وفرصة العمل في مشاريع مبتكرة . وسلط مركز التوظيف بالتعاون مع شركة Amazon الضوء على إلتزامهم برعاية المواهب وتمكين الطلاب من تطوير المهارات الأساسية التي ستمهد الطريق لوظيفة ناجحة في هذه الصناعة.

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نتيجة كلية حقوق عين شمس عبر هذا الرابط.. وحجبها عن هؤلاء


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