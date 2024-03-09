عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني للرئيس: رمضان شهر انتصارات يشهد تحت قيادتكم أحداثا اقتصادية ضخمة وتنمية شاملة

أبو هميلة
أبو هميلة

هنأ النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وجموع الشعبين المصري والعربي والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات على المصريين والمسلمين جميعا.

ولفت أبو هميلة، في تصريح صحفي له اليوم، أن شهر رمضان مناسبة دينية وفرصة عظيمة لتعزيز التعاون والتكامل وتذكر الانتصارات والتضحيات الهائلة من أجل مصر في مختلف العصور، قائلا: رمضان هذا العام يهل عقب قرارات تاريخية حقيقية اتخذتها الدولة للقضاء على الأزمة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك حالة تفاؤل كبيرة بالمرحلة المقبلة في الاقتصاد الوطني، فهناك تفاؤل في أوساط المستثمرين واقبال على السندات المصرية وحركة في الأسواق وانهيار حقيقي وملموس للدولار في السوق الموازي لصالح سعر صرف موحد.

وشدد أن الأزمات الداخلية والخارجية وكورونا والحرب في المنطقة كان لها تداعيات على الاقتصاد لكن مصر تتخلص من هذا كله، وفق رؤية مستنيرة لقيادتها نحو التنمية الشاملة.

واختتم النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن شهر رمضان هو شهر الصوم والأعمال الطيبة الصالحة والانتصارات التاريخية، ومجيئه وسط هذه الأجواء الإيجابية سيعيد القوة  لمختلف الأنشطة الاقتصادية مرة ثانية، فهنيئا للقيادة السياسية وملايين المسلمين عبر العالم قدوم الشهر الكريم ومصر دائما محفوظة وتتقدم للأمام.

السيسي الرئيس السيسي شهر رمضان مجلس النواب النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي يزف بشرى: الأسعار ستنخفض قريبا

دعاء آخر شعبان ودخول رمضان.. أكثر من الابتهال إلى الله عز وجل

استقالة ثاني أعلى مسؤول في مفوضية الانتخابات الهندية بشكل مفاجئ

«ميلوني» تتمسك بتوصيفها «الذكوري»|صدمة في إيطاليا بسبب عدد حوادث قتـ ـل النساء|تقرير

الأهلي والتعاون.. مواجهة ثقيلة للبحث عن طريق الصدارة في الدوري السعودي

نشطاء يمزقون لوحة بلفور في بريطانيا للفت الانتباه إلى دماء الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها في الطائرة |شاهد

تراجع مبشّر لكل بيت قبل رمضان 2024 | أسعار غير متوقعة للحوم .. التفاصيل والأسباب

عالم المصريات حسين عبد البصير: "الأساطير المصرية القديمة" موسوعة عن الديانة وكل ما يتعلق بمعتقدات القدماء| حوار

في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لـ نسرين أمين

فيديو

تعالي اقفي جنبه.. لفتة إنسانية للسيسي مع زوجة بطل في يوم الشهيد

مسلسلات رمضان 2024| جريمة قتل وظهورها بالسجن ودخولها قبر.. أبرز لقطات برومو "سر إلهي"

السقا ولطفي وباسم يطرحون أغنية مهرجان العتاولة.. فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ