برلماني للرئيس: رمضان شهر انتصارات يشهد تحت قيادتكم أحداثا اقتصادية ضخمة وتنمية شاملة

هنأ النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وجموع الشعبين المصري والعربي والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات على المصريين والمسلمين جميعا.

ولفت أبو هميلة، في تصريح صحفي له اليوم، أن شهر رمضان مناسبة دينية وفرصة عظيمة لتعزيز التعاون والتكامل وتذكر الانتصارات والتضحيات الهائلة من أجل مصر في مختلف العصور، قائلا: رمضان هذا العام يهل عقب قرارات تاريخية حقيقية اتخذتها الدولة للقضاء على الأزمة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك حالة تفاؤل كبيرة بالمرحلة المقبلة في الاقتصاد الوطني، فهناك تفاؤل في أوساط المستثمرين واقبال على السندات المصرية وحركة في الأسواق وانهيار حقيقي وملموس للدولار في السوق الموازي لصالح سعر صرف موحد.

وشدد أن الأزمات الداخلية والخارجية وكورونا والحرب في المنطقة كان لها تداعيات على الاقتصاد لكن مصر تتخلص من هذا كله، وفق رؤية مستنيرة لقيادتها نحو التنمية الشاملة.

واختتم النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن شهر رمضان هو شهر الصوم والأعمال الطيبة الصالحة والانتصارات التاريخية، ومجيئه وسط هذه الأجواء الإيجابية سيعيد القوة لمختلف الأنشطة الاقتصادية مرة ثانية، فهنيئا للقيادة السياسية وملايين المسلمين عبر العالم قدوم الشهر الكريم ومصر دائما محفوظة وتتقدم للأمام.