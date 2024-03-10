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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عمرها 21 سنة.. من هي ياسمينة زيتون العربية ثاني أجمل امرأة في الكون؟

ياسمينة زيتون
ياسمينة زيتون

في حفل مبهر أُقيم في الهند، توجت المتسابقة التشيكية كريستينا بيشكوفا بلقب ملكة جمال العالم لعام 2024. وقد شهد الحفل مشاركة نساء جميلات من مختلف أنحاء العالم، حيث تنافست المتسابقات على اللقب الأرقى وسط توتر وتشويق كبير.

تألقت كريستينا بيشكوفا طوال فترة المسابقة بجمالها الساحر وأناقتها اللافتة، واستطاعت أن تتألق في جميع المراحل الأربعة للمسابقة وقد أبهرت الحضور بإجاباتها الذكية والمتقنة على الأسئلة التي طُرحت عليها خلال المسابقة.

بالإضافة إلى فوزها بلقب ملكة جمال العالم، حلت ياسمينا زيتون من لبنان وصيفة أولى في المسابقة وقد حصدت ياسمينا أيضًا لقب ملكة جمال آسيا، وذلك بفضل جاذبيتها وأناقتها اللافتة.

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة شهدت مشاركة نساء من مختلف الثقافات والخلفيات، مما يبرز التنوع والتعدد الثقافي في عالم الجمال، لكن ياسمينة زيتون العربية الوحيدة في المسابقة لفتت أنظار الجميع، من هي وسيرتها في الفيديو التالي.

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