تبدأ غدا.. خريطة مسلسلات رمضان على شاشة MBC بالمواعيد

تُطلق شبكة قنوات "MBC مصر" خريطتها الرمضانية قبل الشهر الكريم، وهذا العام تبدأ "MBC مصر"، "غداً" "الأحد" في عرض جانب من مُسلسلاتها وبرامجها المميزة والحصرية.

تبدأ الخريطة الخاصة التي ستعرض "غداً"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بعرض جانب من مُسلسلات رمضان بمُسلسل "المداح أسطورة العودة" من بطولة حمادة هلال، هبه مجدي، فتحي عبد الوهاب، دياب، سهر الصايغ، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

وفي تمام التاسعة مساء تعرض "MBC مصر"، مُسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد علي، مصطفي غريب، وآخرين... ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

وفي تمام الحادية عشر مساء تعرض "MBC مصر"، مُسلسل "صلة رحم" من بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، صفاء الطوخي، محمد جمعه، وآخرين.. ومن تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج تامر نادي.

وفي تمام الثانية عشر منتصف الليل تعرض "MBC مصر"، مُسلسل "أعلي نسبة مُشاهدة" من بطولة سلمي أبو ضيف، إنتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلي أحمد زاهر، وآخرين... ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.



ومن جانبه يُقدم شريف عامر حلقة خاصة من برنامج "يحدث في مصر" في تمام العاشرة مساء، تشمل الكثير من المُتابعات الخاصة بدراما رمضان وكواليس العرض على شاشات "MBC مصر".



يبدأ عرض مُسلسلات رمضان الأحد 10 مارس 2024 وفقاً للمواعيد التالية:

يُعرض مُسلسل "المداح أسطورة العودة" على" MBCمصر" الساعة 8:00 مساء.

يُعرض مُسلسل "أشغال شقة" على" MBCمصر" الساعة 9:00 مساء.

يُعرض مُسلسل "صلة رحم" على" MBCمصر" الساعة 11:00 مساء.

يُعرض مُسلسل "أعلي نسبة مُشاهدة" على" MBCمصر" الساعة 12:00 منتصف الليل.