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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة: أسقطنا 28 طائرة بدون طيار تابعة لجماعة الحوثي

البحر الاحمر
البحر الاحمر

أسقطت الولايات المتحدة وقوات التحالف ما لا يقل عن 28 طائرة بدون طيار تابعة لجماعة الحوثي المتمردة في منطقة البحر الأحمر اليوم السبت، وفقا لبيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن 'هزيمة' الهجوم الحوثي جاءت بعد مزيد من الاشتباكات حتى الصباح.

ولم تلحق أي أضرار بأي سفن أو سفن تجارية أمريكية في الهجوم، بحسب البيان.

وذكرت شبكة 'سي إن إن' في وقت سابق أن القوات الأمريكية أسقطت أكثر من اثنتي عشرة طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران فوق البحر الأحمر وخليج عدن صباح السبت بالتوقيت المحلي، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، بعد أن نفذ الحوثيون هجومًا 'واسع النطاق' بطائرات بدون طيار.

وتأتي موجة الطائرات بدون طيار على الرغم من استمرار الضربات الجوية الأمريكية وقوات التحالف ضد أهداف الحوثيين في اليمن.

ووقع أول هجوم مميت من قبل الجماعة المسلحة المدعومة من إيران الأسبوع الجاري، عندما قُتل ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد الطاقم وأصيب أربعة آخرون في هجوم يوم الأربعاء على M/V True Confidence، وهي ناقلة بضائع مملوكة ليبيريا وترفع علم بربادوس.

ويستهدف الحوثيون السفن في البحر الأحمر منذ وقت قصير بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث ربطت الجماعة الهجمات بجهودها للضغط على إسرائيل وحلفائها لوقف الحرب في غزة، وهم من بين العديد من الجماعات الوكيلة لإيران في قلب المخاوف العالمية من احتمال امتداد الحرب إلى منطقة الشرق الأوسط.

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