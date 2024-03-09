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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي

حزب الله يستهدف مواقع
حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، في بيانات له عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده، بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.

أوضح الحزب في بيان، أن مقاتليه "قصفوا موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏وأصابوه إصابةً مباشرة، كما قصفوا تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة هونين، وتصدوا لمسيّرة ‏إسرائيليّة في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة، وقصفوا موقع ‏زبدين، وموقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنه "أثناء قيام قوة مشتركة من الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) الدولية بدورية روتينية بين منطقة الحدب والراهب غرب بلدة عيتا الشعب، أطلق جنود الجيش الإسرائيلي من مستعمرة شتولا رشقات رشاشة ترهيبية في محيط سير الدورية".

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