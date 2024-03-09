الموساد: حماس تتظاهر بعدم اهتمامها بصفقة تبادل الأسرى وتسعي لإحراق المنطقة

التقى رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع أمس الجمعة برئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز وبحث معه الترويج لصفقة لإطلاق سراح الأسرى.

وخلال اللقاء، قال رئيس الموساد أن حماس "تعزز موقفها بالتظاهر بأنها غير مهتمة بالصفقة"، زاعمًا أن الحركة "تسعى جاهدة إلى إحراق المنطقة خلال شهر رمضان على حساب السكان الفلسطينيين في قطاع غزة".

وذكرت تقارير عبرية نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الاتصالات مع الوسطاء مستمرة “في محاولة لتقليص الفجوات وتعزيز الاتفاقات".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الكرة الآن في ملعب حماس.

وذكر بلينكن أن حماس هي التي ستقرر الموافقة على وقف إطلاق النار، وهو ما سيمكن من إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة ويمهد الطريق لإجراء مناقشات حول حل دائم للحرب.