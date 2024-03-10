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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جوائز ضخمة من أحمد العوضي لجمهوره في شهر رمضان

صدى البلد

أعلن الفنان أحمد العوضي عن مسابقة جديدة لجمهوره خلال شهر رمضان المبارك. 

وأعلن العوضي عن تفاصيل المسابقة والجوائز الضخمة التي ستوزع على الفائزين.

حملت المسابقة اسم "مسابقة الطرش"، وتعتمد على مسلسل العوضي الرمضاني الجديد بعنوان "حق عرب"، وسيتم طرح سؤال يومياً على متابعي العوضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتعلق بالمسلسل، وسيتم توزيع الجوائز على 5 أشخاص يومياً.

تعد هذه المسابقة فرصة رائعة لجمهور أحمد العوضي للمشاركة والفوز بجوائز نقدية قيمة. وتأتي هذه المسابقة في إطار تفاعل الفنانين مع جمهورهم وتقديم تجارب ترفيهية مميزة خلال شهر رمضان المبارك.

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