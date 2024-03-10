نجم توتنهام السابق: الدوري الإيطالي يعود لقوته ومن الصعب توقع نتائج البريميرليج

قال كارلو كوديتشيني حارس مرمى تشيلسي وتوتنهام السابق، إنه بالنسبة لمرحلة تشيلسي “ للبلوز” كانت أكبر تجربة له في حياته الكروية، مضيفا “أنا إيطالي ونشأت في ميلان لكن عندما انتقلت إلى تشيلسي كان فريقا كبيرا وكانت أهم مرحلة في حياتي”.

وأوضح كارلو كوديتشيني حارس مرمى تشيلسي وتوتنهام السابق عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي، أنه بالنسبة للمنافسة مع تشيك كانت منافسة شريفة فهو حارس كبير وعملاق وأقول له دائما إنه معلمي الأول وتعلمت منه الكثير لم يكن لدينا مشاعر كراهية لبعضنا البعض.

وأضاف كوديتشيني، أن أعظم اللاعبين الذين زاملهم في تشيلسي ، هم مالديني وجون تيري ولوكا مودريتش، كنت دائما محظوظا باللعب بجانب كبار اللاعبين، وكنت مثل الطفل عندما توجت بالألقاب مع ميلان وأنا في سن التاسعة عشر عاما.

أما عن تراجع تشيلسي في ترتيب الدوري الإنجليزي، فالنتائج تبدو سيئة بالنسبة للجميع ولا أعلم سببا محددا لذلك هو سوء إدارة وسوء تنظيم في فترتي مع البلوز كان الفريق الأقوى في العالم.

كما ان هناك 3 أو 4 فرق مرشحين للمنافسة على الدوري الإنجليزي ، و من الصعب توقع نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليفربول، من سيحالفه الحظ سيكون هو الفائز.

وبالنسبة لتراجع منتخب إيطاليا ، فاكد كوديتشيني لدينا مشاكل معنوية، مستوانا متدني جدا ليس هذا منتخب إيطاليا الذي عاهدناه لكن سباليتي يسعى لبناء المنتخب من جديد وسباليتي مختلف عن مانشيني سباليتي خبرته الكروية أعلى ويتشاور دائما، سنرى إيطاليا في عهد جديد.

واختتم كوديتشيني، أن الدوري الإيطالي سيعود لقوته مرة أخرى وعندما كنت في الدوري الإيطالي كان به العديد من اللاعبين ونسعى لسد الفجوة الحالية ونسعى دائما للتطور، ومن الصعب تحديد منتخب للفوز بيورو 2024 هناك فرق كثيرة مثل إنجلترا فهو منتخب قوي جدا، وفرنسا أيضا تضم لاعبين كبار، وألمانيا.