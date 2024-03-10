بعد مصادقة الشيوخ.. الرئيس الأمريكي يوقع اتفاقا لتجنب الإغلاق

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت اتفاقا بشأن الميزانية غداة المصادقة عليه في مجلس الشيوخ لتجنيب البلاد شللا جزئيا للإدارة الفدرالية.

وصادق أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الحزمة البالغة قيمتها 467.5 مليار دولار، على الرغم من اعتراض عدة جمهوريين على بعض النفقات.

ويمكّن الاتفاق الذي يغطي نصف القوانين الـ12 التي يتعين إقرارها في العام 2024، مجموعة من الوكالات والوزارات من مواصلة العمل على غرار الزراعة والتجارة والعدل والعلوم والبيئة والإسكان والنقل، وذلك حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.

ومن دون الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ربع الساعة الأخير، كانت هذه الإدارات ستتوقف عن العمل في واقعة تطلق عليها في الولايات المتحدة تسمية "الإغلاق".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الديمقراطي وقع الاتفاق أمس السبت.

وتم ترحيل النصف الثاني من الميزانية والذي يتضمن موضوعات حساسة على غرار الجيش وأمن الحدود، إلى حزمة ثانية يتوقع أن تصل إلى مكتب الرئيس بحلول 22 مارس.

وكان مجلس النواب قد صادق الأربعاء على مشروع القانون، في خطوة كانت الأصعب لأن نواب الجناح الأكثر يمينية في الحزب الجمهوري والمقربين من دونالد ترامب، كانوا يعرقلون عملية المصادقة.

واعترض المحافظون على نفقات يعتبرونها مسرفة على غرار رصد أربعة ملايين دولار لإنشاء مسار للمشي في نيوجيرزي و3.5 ملايين دولار لإقامة عرض خاص بعيد الشكر في ميشيجن.