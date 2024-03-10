أمريكا.. اكتمال الاختبار الجوي الأول لطائرة فرط صوتية

أفادت شركة "ستراتولونش" الأمريكية الخاصة، بأنها أكملت بنجاح الاختبار الجوي الأول لطائرتها "تالون-إيه" الفرط صوتية التي تعمل بالطاقة القابلة لإعادة الاستخدام.

وقال رئيس الشركة زاكاري كريفور، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الأحد/، "لا أستطيع الإفصاح عن الارتفاع والسرعة المحددة التي وصلت إليها تالون-إيه، فإننا وصلنا إلى سرعات تفوق سرعة الصوت تقترب من "5 ماخ" وجمعنا كمية كبيرة من البيانات بقيمة لا يمكن تصورها لعملائنا".

ويأمل مسؤولو الدفاع بالاستفادة من التحوّل إلى الأسلحة الفرط صوتية ليس فقط من خلال بنائها ولكن أيضا من خلال تطوير أنظمة جديدة لاكتشافها والحماية منها.

وتعمل الولايات المتحدة ومنافسوها العالميون على تسريع العمل على الأسلحة الفرط صوتية، والتي تنتقل في الغلاف الجوي العلوي بسرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت.