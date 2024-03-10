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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حزب الله.. الاحتلال يعد ملاجئ جماعية لسكان الشمال من الأراضي المحتلة

جرافات الاحتلال
جرافات الاحتلال

تعد قيادة الحكومة الصهيونية لتصعيد ضد لبنان وذلك وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.


وذكرت التقارير أن قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل أعدت ملاجئ جماعية لسكان الشمال لاحتمال نشوب حرب شاملة مع حزب الله.

 

كما قالت المؤسسة الأمنية في إسرائيل أنها أكملت عملية شراء نحو 80 ألف صندوق من المواد الغذائية لاحتمال نشوب حرب ضد حزب الله.
 

وذكر مسؤول بالقيادة الشمالية قوله" نعزز استعدادنا لشن هجوم في لبنان وتغيير الوضع حتى يعود السكان".


وامس شن جيش الاحتلال استهداف مراكز قيادة لحزب الله جنوب لبنان.

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