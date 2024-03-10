ليفربول والسيتي أبرزها.. مواجهات نارية بمباريات اليوم الأحد.. إليك المواعيد

يشهد يوم الأحد، مباريات مثيرة في العديد من الدوريات الأوروبية، وستنقل القنوات الرياضية المختلفة هذه المباريات لمحبي كرة القدم.
إليك أبرز المواجهات:
الدوري الإسباني:
- ديبورتيفو ألافيس ضد رايو فاليكانو - الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر.
- لاس بالماس ضد أتلتيك بيلباو - الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر.
- ريال مدريد ضد سيلتا فيجو - الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر.
- ريال بيتيس ضد فياريال - الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر.
الدوري الإنجليزي:
- أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير - الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر.
- نوتنجهام فورست ضد برايتون - الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر.
- ويست هام يونايتد ضد بيرنلي - الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر.
- ليفربول ضد مانشستر سيتي - الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر.
الدوري الإيطالي:
- ليتشي ضد هيلاس فيرونا - الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر.
- ميلان ضد إمبولي - الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر.
- يوفنتوس ضد أتلانتا - الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر.
- فيورنتينا ضد روما - الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مصر.
الدوري الألماني:
- بوخوم ضد فرايبورج - الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر.
- آينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم - الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر.
- باير ليفركوزن ضد فولفسبورج - الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر.
الدوري الفرنسي:
- باريس سان جيرمان ضد ستاد ريميس - الساعة 2 ظهرًا بتوقيت مصر.
- ميتز ضد كليرمون فوت - الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر.
- لوهافر ضد تولوز - الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر.
- ستراسبورج ضد موناكو - الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر.
- ليل ضد ريم - الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.
- مارسيليا ضد نانت - الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مصر.