يحتاج راحة واستشفاء.. أيمن يونس: أؤيد استبعاد صلاح من معسكر المنتخب المقبل

كشف أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، عن رأيه في انضمام محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي لمعسكر منتخب مصر في شهر مارس الجاري.



وقال«يونس» في تصريحات برنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية «TeN»: «أؤيد قرار استبعاد محمد صلاح من معسكر المنتخب القادم، نظرا لحاجة اللاعب لفترة راحة وإعادة استشفاء من جديد».



وأضاف: «أتمنى مشاركة محمد صلاح في لقاء ليفربول ومانشيستر سيتي وأن يظهر بمستوى طيب ويسجل أهداف».



وواصل: «محمد صلاح أحد أهرامات مصر ولا بد من الحفاظ عليه وتوفير مناخ جيد للاعب حتى يستطيع تقديم أفضل أداء له مع المنتخبالوطني خلال الفترة القادمة».



واختتم: «إبراهيم حسن مدير المنتخب الشخص الوحيد المسموح له بالتواصل مع محمد صلاح، ولا يوجد مانع من سفره إلى إنجلترا وعقد جلسة مع اللاعب في ظل عدم التواصل معه خلال الفترة الماضية».