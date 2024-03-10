عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إياد نصار: صلة رحم أشبه بكرة الثلج

إياد نصار
إياد نصار

"صلة رحم" .. حكاية سيعيشها الجمهور بكل تفاصيلها مع حسام طبيب التخدير وما يحدث له في حياته أثناء محاولته تحقيق هدفه، والقرارت التي يتخذها وما الذي تقوده إليه" كان هذا ما وصف به النجم إياد نصار مسلسله الجديد الذي سيعرض خلال الأيام القليلة القادمة للجمهور المصري والعربي. 

جالى 6 مرات وعددهم 12 واحدة.. مأساة سالى عبد السلام مع مرض خطير

القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال ببرنامج «رامز جاب من الآخر»

وأضاف أنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة، وأشار "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".

وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

وأضاف: "المسلسل ممتع وأحداثه مشوقة، فالعمل هنا يقدم مدي تمسك الزوج بعائلته وأن يكون أبا، وهو عكس ما يحدث في العادة في مجتمعاتنا، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر فقط، بدءاً من الحمل وصولاً إلى الولادة وما تمر به الشخصيات في هذه المرحلة، وأتمني أن يتفاعل الجمهور معه فأنا أؤمن أن مقياس نجاح العمل يكون من خلال الناس والجمهور في الشارع". 

وعلى الجانب الآخر سيبدأ غدا عرض أغنية الدعاية للمسلسل "بتحارب مين" للمطرب مسلم، وتقول كلماتها " بتحارب مين ما تفوق يا أبو حق ملكش حقوق ... اعرف حجمك يا ضعيف ده انت مجرد مخلوق" وهي من كلمات محمد حسني وتلحين وتوزيع اسلام رفعت، و ستعرض بعد الساعة 12 ظهرا، بينما سيبدأ عرض أول حلقات مسلسل "صلة رحم" في تمام الحادية عشر مساء اليوم الأحد على قناة أم بي سي مصر، بينما ستعرض أول حلقتين على منصة شاهد في نفس التوقيت، ويغني تتر المسلسل محمد عدوية وهي من كلمات محمود فاروق والحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع مصطفي نجم.

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

مسلسل صلة رحم
مسلسل صلة رحم
مسلسل صلة رحم
مسلسل صلة رحم
مسلسل صلة رحم
مسلسل صلة رحم
مسلسل صلة رحم
مسلسل صلة رحم
مسلسل صلة رحم
مسلسل صلة رحم
مسلسل صلة رحم اياد نصار الفنان إياد نصار اعمال اياد نصار أفلام إياد نصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال ببرنامج «رامز جاب من الآخر»

موضوعات متعلقة

وداعا جوليا يصل لـ 25 جائزة دولية في أقل من سنة

أوبرا الإسكندرية تتغنى بأعمال عبد الوهاب في سيد درويش

مسلسلات رمضان 2024.. طرح التريلر الرسمي لـ المداح 4

معاد مع إسعاد.. رحلة عبر الزمن في ذاكرة مصر على الراديو 9090

"العادلون" يرفع شعار كامل العدد في ليلته قبل الأخيرة

طرح البوستر الرسمي لفيلم علي ربيع " عالماشي "

اليوم .. ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

تفاصيل حفل ماجد المهندس في أبو ظبي اليوم

ترشيحاتنا

أفضل 3 أوقات لاستجابة الدعاء في رمضان.. تعرف عليها

أبو الغيط: إيقاف الحرب والحفاظ على وحدة السودان أولوية للجامعة العربية

تنفيذ عملية تدعيم قنطرتى فم بحر حفير شهاب الدين القديمة والجديدة بالدقهلية

استطلاع: 75% من الإسرائيليين يؤيدون عملية عسكرية في رفح

صلاة التراويح فى رمضان.. هل صلاها النبي ؟

المالية: 8 مليارات دولار متفق عليها من النقد الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تتفادي الصداع في أول يوم رمضان؟.. اعرف الطريقة الصحيحة

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالمشاركة مع التحالف الدولى

أفكار موفرة غير تقليدية.. منيو السحور لسفرة رمضان

بيع 400 ألف سيارة متصلة: كيا الهند تتخطى الأرقام العالمية

فيديو

طقس أول يوم رمضان .. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالمشاركة مع التحالف الدولى

لماذا «أمالثيا»؟ .. سر تسمية ممر الخير والعطاء لإغاثة غزة |فيديوجراف

جالى 6 مرات وعددهم 12 واحدة.. مأساة سالى عبد السلام مع مرض خطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ