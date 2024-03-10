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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منهم «سلّام» و«منة شلبي».. تعرف على مسلسلات رمضان الإذاعية عبر راديو انرجي

راديو انرجى
راديو انرجى

يستعد راديو إنرجي 92.1، لإطلاق موسم رمضاني مختلف، يضم عددًا من نجوم الفن، من خلال 4 أعمال درامية، 2 منها 30 حلقة و2 تتكون من 15 حلقة.

وتتنوع الموضوعات والقضايا التي ستتم مناقشتها والتي يغلب عليها القضايا الاجتماعية بطريقة تناسب المستمع.

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يقدم راديو إنرجي هذا العام كل من مسلسل "بيت أم الغلام"، "غير صالح للنشر"، "تدوير عقاري"، الروبوت وائل 107.

وقالت زهرة رامي مدير الإنتاج الدرامي في إذاعة إنرجي، إن هذا الموسم الرمضاني مختلف تماماً عن المواسم الماضية وذلك بسبب الحرص على تطوير الأفكار التي سيتم تقديمها خاصة أن هذا الموسم يضم 4 مسلسلات.. وتابعت: "الهدف هو تقديم اختلاف واضح في موضوعات كل مسلسل".

وعن مسلسل الفنانة منة شلبي، التي تتعاون مع إنرجي لأول مرة في موسم رمضان 2024، حيث تقدم مسلسل"بيت أم الغلام"، قالت زهرة رامي: "منة شلبي كان عندها هدف يكون محتوي المسلسل موجه للأم والطفل بشكل أكبر، وكانت ترغب في توجيه أفكار تخص الأم والابن بشكل أكبر".

وقالت زهرة رامي: "أنا سعيدة بهذه الفكرة والمحتوى خاصة أنه موجه بشكل كبير للأسرة"، مسلسل "بيت أم الغلام" وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى منير.

وتحدثت زهرة رامي، عن التعاون الأول مع الفنان محمد سلام من خلال مسلسل «غير صالح للنشر»، وقالت: " محمد سلام يقدم هذا العام مسلسل مختلف عبر أثير إنرجي، خاصة أن الجمهور يعرفه بشكل واضح بشخصية هجرس في مسلسل الكبير، فكان هناك اهتمام واضح منه لكي يكون مسلسل غير صالح للنشر مختلف تماماً عما يقدمه، فالمسلسل يقدم فكرة درامية عميقة تتحدث عن قضايا متعددة منها الفساد والسكوت عن الحق وغيرها من الموضوعات".

وأكملت: "أغلب المشاركين في المسلسل هم من مسرح كلية التجارة وأغلبهم ممثلين يقدمون كوميديا، وكان هذا هو التحدي الكبير".

مسلسل غير صالح للنشر، من المقرر أن يعرض يوميًا في رمضان عبر الراديو الساعة 4:00 عصرًا ويعاد 3:00 صباحًا دون فواصل و11:00 صباحًا.

المسلسل من تأليف أحمد محارب ومحمد محارب ومن إخراج زهرة رامي، و بطولة محمد سلام وهند عبد الحليم ومحمد أوتاكا ومروان يونس ومحمد عبده وفاتن واصل ودوجلاس ورنا خطاب ومحمد مبروك يوركا ومعتصم شعبان.

وعبرت زهرة رامي عن سعادتها بالتعاون مع الكوميديا إسلام حسام في مسلسل "الروبوت وائل ١٠٧"، الذي تخرجه بنفسها ومن تأليفه وهو من كتب أغنية التتر بنفسه أيضا.

أما مسلسل تدوير عقاري فهو من مفاجآت راديو إنرجي هذا العام، وبطولة فريق the elite، ويذاع  يوميًا في النصف الأول من رمضان الساعة 5:00 مساءً، والإعادة و8:00 مساءً و3:30 صباحًا بدون فواصل.

من جانبها، علقت عايدة سعودي رئيسة الإذاعة على خريطة الموسم الرمضاني المقرر تقديمها على إنرجي، قائلة في تصريحاتها: "أن هذا الموسم  مختلف ويشهد تطورًا كبيرًا في المحتوى المقدم، وكان هناك  تعاون كبير بين فريق إنرجي وبين النجوم،  كما حرصت المحطة بشكل كبير على أن يقدم كل فنان ما يرغب فيه وأن يقدم الراديو محتوى جيد ومختلف عن كل موسم".

مسلسلات راديو انرجى
مسلسلات راديو انرجى
مسلسلات راديو انرجى
مسلسلات راديو انرجى
مسلسلات راديو انرجى
مسلسلات راديو انرجى
مسلسلات راديو انرجى
مسلسلات راديو انرجى
الفنان محمد سلام الفنانة منة شلبي راديو إنرجي محمد سلام مسلسل غير صالح للنشر مسلسل بيت أم الغلام

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