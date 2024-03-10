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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

5 أمور تجعلك تدخل رمضان بهمة ونشاط وتعينك على العبادات والطاعات

صدى البلد

ساعات وينتهى شهر شعبان وتبدأ أجمل 30 يوم وليلة فى السنة كلها، دقائق ويبدأ شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، ويبحث الكثير كيف يستعدون لاستقبال رمضان بهمة ونشاط واستغلاله بأفضل طريقه حتى يخرجون من رمضان فائزين بالشهر الكريم مغفورين الذنب مستجابين الدعوة، لذا يقدم موقع صدى البلد 5 أمور تجعلك تدخل رمضان بهمة ونشاط وتعينك على العبادات .

5 أمور تجعلك تدخل رمضان بهمة ونشاط وتعينك على العبادات

1-النية: انوي إنك تريد التقرب من الله أكثر وتطيعه بأفضل الطاعات والعبادات التى يحبها الله.

2-أكثر من قول اللهم (اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) طوال شهر رمضان.

3- أكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

4- حاول ان تستمع لدروس دينية عن العبادة والطاعة فى شهر رمضان هتزيد من همتك ونشاطك لاستقبال شهر رمضان .

5- اعمل لنفسك جدول واكتب العبادات والطاعات وكل معلومة تستفاد منها وحدد اللي هيشجعك على التقرب من الله في الشهر الكريم، والمعلومات النافعة شاركها مع غيرك وانشر الخير والعلم النافع بين الناس.

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10 نصائح لاستقبال رمضان 

1) افتح صفحة جديدة فى رمضان مع ربك ونفسك ومع الناس.

2) اهجر الذنوب كلها واتركها لله ستجد حلاوة ذلك فى قلبك.

3) رتب أوقاتك واملأها بما ينفعك فى الدنيا والآخرة.

4) حافظ على الصلوات المفروضة فى أوقاتها مع أهل بيتك.

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5) صاحب القرآن فى شهر القرآن، وليكن وردك من القرآن الكريم قراءة جزء أو أكثر كل يوم.

6) لا تترك الدعاء وخصوصًا عند الإفطار فإن لك دعوة مستجابة كل يوم.

7) أكثر من النوافل والصلاة والصدقة وجبر الخواطر.

8) عليك بكثرة ذكر الله تعالى من استغفار وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حيثما تجد قلبك.

9) احرص على صلاة القيام ومناجاة أرحم الراحمين، خاصة فى أوقات الأسحار قبيل الفجر.

10) اسجد واقترب فأكثر من السجود فهو سبب فى زوال الهم وتنوير القلب.

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