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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تصريحاته حول إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. البابا فرانسيس يواجه انتقادات غربية

صدى البلد

أثارت تصريحات البابا فرانسيس الأخيرة التي حث فيها أوكرانيا على النظر في التفاوض من أجل السلام مع روسيا، انتقادات من مختلف الجهات، حيث اتهم البعض البابا بالتغاضي عن دور روسيا باعتبارها المعتدي في الصراع المستمر.

ووفقا للجارديان، أثارت تصريحات البابا، التي أدلى بها في مقابلة مع التلفزيون السويسري وأوضحها الفاتيكان لاحقا، جدلا حول الرد المناسب على الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا.

وبينما حث أطراف النزاع على المشاركة في المفاوضات، استخدم البابا فرانسيس استعارة رفع "العلم الأبيض" كرمز للشجاعة في السعي لوقف الأعمال العدائية. ومع ذلك، فإن تركيزه على دور أوكرانيا في السعي لتحقيق السلام دون إدانة صريحة لتصرفات روسيا، أثار إدانة من السياسيين والمعلقين في جميع أنحاء أوروبا.

انتقد رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش موقف البابا، مؤكدا على أهمية مقاومة الشر بدلاً من الاستسلام له. وبالمثل، وصف النائب الديمقراطي المسيحي الألماني، عضو البرلمان الأوروبي، دينيس رادتك، تعليقات البابا بأنها "مخزية" و"غير مفهومة"، مشككًا في فشله في دعم أوكرانيا بشكل لا لبس فيه ضد العدوان الروسي.

وأعرب أنطون جيراشينكو، المستشار السابق لوزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، عن حيرته إزاء تصريحات البابا، مسلطًا الضوء على غياب الإدانة لأفعال روسيا والتركيز على رد أوكرانيا.

رداً على رد الفعل العنيف، أوضح مدير اتصالات الفاتيكان، ماتيو بروني، أن استخدام البابا لمصطلح "العلم الأبيض" يدل على دعوة إلى هدنة يتم تحقيقها من خلال مفاوضات شجاعة. وجدد بروني دعوة البابا للتوصل إلى حل دبلوماسي لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا التي وصفها فرانسيس بـ"الشهيدة".

وتأتي تصريحات البابا وسط جهود متواصلة لمعالجة الأزمة الإنسانية والأمنية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا، مع مبادرات دبلوماسية تسعى إلى تخفيف المعاناة واستعادة الاستقرار في المنطقة.

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