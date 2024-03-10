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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يدعم مشروع قانون "نهاية الحياة" لطرحه أمام البرلمان في مايو

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، للمرة الأولى إنه يؤيد تشريعا جديدا بشأن نهاية الحياة سيسمح لمن وصفهم بـ'المساعدة على الموت' ويريد من حكومته أن تطرح مشروع قانون على البرلمان في مايو.

 

واعتمدت سويسرا وبلجيكا وهولندا المجاورة لفرنسا قوانين تسمح بالوفاة بمساعدة طبية في بعض الحالات، لكن فرنسا قاومت هذه الخطوة، جزئياً تحت ضغط من الكنيسة الكاثوليكية.

 

ويسمح قانون كلايس-ليونيتي بشأن نهاية الحياة، الذي تم اعتماده في عام 2016، بالتخدير العميق ولكن فقط للأشخاص الذين تكون توقعاتهم مهددة على المدى القصير.

 

وفي مقابلة مع صحيفة ليبراسيون، قال ماكون إنه لا يريد أن يطلق على التشريع الجديد اسم القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار، بل 'المساعدة على الموت'.

وقال 'إنه لا يخلق حقا جديدا ولا حرية، لكنه يرسم مسارا لم يكن موجودا حتى الآن ويفتح إمكانية طلب المساعدة في الموت في ظل ظروف صارمة معينة'.

وأضاف ماكرون إنه يجب استيفاء هذه الشروط وسيقوم فريق طبي بتقييم والتأكد من صحة معايير القرار.

 

وتابع أن الأمر سيتعلق فقط بالبالغين القادرين على اتخاذ القرار والذين يتعرض مستقبل حياتهم للتهديد على المدى المتوسط ​​مثل المرحلة النهائية من السرطان.

واستطرد ماكرون إن أفراد الأسرة سيكونون قادرين أيضًا على استئناف القرار.

 

ويعتمد مشروع القانون على عمل مجموعة مكونة من 184 مواطنًا فرنسيًا تم تعيينهم بشكل عشوائي والذين ناقشوا هذه القضية.

واختتموا عملهم العام الماضي حيث قال 76% منهم إنهم يفضلون السماح بموت شكل من أشكال المساعدة لأولئك الذين يريدونها.

 

ويأتي قرار المضي قدمًا في تشريع نهاية الحياة بعد أن تم تكريس الحق في الإجهاض في الدستور الفرنسي، بعد تصويت ساحق من قبل المشرعين في وقت سابق من هذا الشهر.

ويسعى ماكرون إلى تعزيز صورته كمصلح اجتماعي قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في يونيو المقبل. 

ويتأخر حزبه بأكثر من 10 نقاط عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في استطلاعات الرأي.

الرئيس إيمانويل ماكرون الكنيسة الكاثوليكية إيمانويل ماكرون بلجيكا وهولندا إيمانويل حزب التجمع

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