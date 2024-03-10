رئيس جامعة المنصورة: صرف بونات شهر رمضان للعاملين بالقطاعات المختلفة



عقد الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اجتماعًا بالسادة أمناء الكليات ومديرى الادارات ومسئولى القطاعات المختلفة لشرح منظومة العمل خلال شهر رمضان المبارك وتقديم هدية جامعة المنصورة لمنتسبيها ( العاملين بالأجر اليومى – أفراد الأمن – العمال ) بالقطاعات المختلفة.

جاء ذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأستاذ محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة وأعضاء اللجنة المشكلة لهدية الخير.

واستعرض الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر منظومة العمل خلال شهر رمضان المبارك والذي يأتي تماشيًا مع الضوابط والاعتبارات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء، بشأن مواعيد العمل الرسمية، خلال الشهر الكريم .

مؤكدًا أن الجامعة لم تدخر جهدًا للتخفيف عن الفئات المختلفة من العاملين فى إطار الدور الخدمي والاجتماعى للجامعة، لتستمر في مساعيها الدءوب لدعم منتسبيها والتخفيف عن كاهلهم، وقد اتخذت الجامعة اجراءات للتخفيف من الأعباء الاقتصادية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن الجامعة قامت بتوفير جميع السلع الأساسية يقوم بصرفها العاملين عن طريق بونات للصرف من منفذ منتجات القوات المسلحة بالجامعة وعدد من المنافذ الأخرى خارج الجامعة وتجهيز شنط بالسلع الغذائية الأساسية لتغطية أكبر عدد ممكن من العاملين بالجامعة.