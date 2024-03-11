مسحراتي كاجوال في الغردقة بـ«سكوتر» وبيوزع فوانيس

تحت أضواء القمر وروحانيات شهر رمضان الكريم، تجسدت البهجة والسرور في شوارع الغردقة بظهور مسحراتي جديد ومختلف هذا العام.

مسحراتي كاجوال يتجول على "سكوتر"

بعيدًا عن الصورة التقليدية للمسحراتي العجوز، تميز المسحراتي شعبان عبدالشافي نفسه بشبابه وحماسه. بزيه الكاجوال وعلى "سكوتر" مزين بأضواء رمضانية، جاب شوارع الغردقة حاملاً طبلة صغيرة ومطربًا أنغام شهر رمضان.

روحانيات شهر الصيام

يعتبر عبدالشافي شهر رمضان فرصة سنوية لنشر الفرح والبهجة بين الناس. يقول إنه قرر تجربة دور المسحراتي هذا العام لإدخال السرور والبهجة إلى قلوب المواطنين، وخاصة الأطفال الذين يعشقون الأجواء الرمضانية في شوارع مدينتهم.

ترحيب وإعجاب من الأهالي

لقد لاقت مبادرة عبدالشافي ترحيبًا كبيرًا وإعجابًا من الأهالي في الغردقة، حيث أثنوا على جهوده وروحه المرحة التي أضافت نكهة خاصة إلى لياليهم الرمضانية.

يتعهد عبدالشافي بمواصلة مهمته كمسحراتي طوال شهر رمضان، حيث يخطط لزيارة مناطق مختلفة في الغردقة كل ليلة لنشر الفرح والسرور في قلوب الناس.

تعكس مبادرة مسحراتي الغردقة الجديدة روح الفرح والترابط الاجتماعي في شهر رمضان المبارك. فمن خلال جهود شعبان عبدالشافي، تستمر البهجة والسرور في مدينة الغردقة خلال هذا الشهر الفضيل.