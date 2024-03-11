هات فلوس.. طلاق عمر شريف ويارا كمال أصحاب تريند دلوعة بابي

أعلنت التيك توكر يارا كمال الدين المشهورة بدلوعة بابي خبر طلاقها من عمر شريف، حيث قالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع تيك توك: أنا اتطلقت امبارح الساعة 10 ونص ليلا عند المأذون، والقسيمة هتطلع في خلال 15 يوم.

وتابعت يارا: " اللي أنا عايزة أقوله إن عمر بني أدم كويس جدًا، وأنا أتمنى له كل الخير في حياته وإن ربنا يسعده ويكرمه، لأن أنا وهو مكناش وحشين مع بعض، ولكن الانفصال يمكن قلة تفاهم، وأنا مش عايزة أتكلم في الموضوع لأنه حاجة واتقفلت.

وانهالت التعليقات عليهم بجملة: هاات فلوس وآخرون ثانك يو دادي، وهي إحدي الجمل التي اشتهرت بها في فيديوهاتها .