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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتنسيق مع تل أبيب.. المغرب يرسل 6 طائرات لإنزال مساعدات في شمال غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت إذاعة i24news الإسرائيلية، أنه من المقرر أن يبدأ سلاح الجو الملكي المغربي اليوم بإسقاط المواد الغذائية على شمال قطاع غزة.

وجاء في التقرير أن ست طائرات نقل من طراز هيركوليس محملة بالمعدات أقلعت من المغرب إلى إسرائيل.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فمن المتوقع أن تهبط الطائرات في مطار بن غوريون للتزود بالوقود، لتكمل رحلتها باتجاه شمال قطاع غزة لإسقاط المواد الغذائية والمعدات الإنسانية في أول يوم بشهر رمضان الذي حل دون الإعلان عن هدنة داخل غزة.
بهذه الخطوة ينضم المغاربة إلى مجموعة الدول التي بدأت جهود إنزال المساعدات على الغزيين من الجو بضمنها الأردن ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا وهولندا.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن العملية المغربية تمت بتوجيه من الملك محمد السادس - وبالتنسيق مع إسرائيل - رغبة من المغاربة في تكريم الغزيين بمناسبة الشهر الفضيل.

قبل يومين، نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، بالتعاون مع مصر، الولايات المتحدة، فرنسا، وبلجيكا، عمليات إلقاء مساعدات إنسانية من الجو على عدة مواقع في شمال القطاع.

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