نيفين الكيلاني تعتمد برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج أنشطة شهر رمضان المبارك لعام 2024م – 1445هـ، والذي تُنظمه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة، بالقاهرة والمحافظات والموجهة إلى مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، من خلال عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تنطلق في السابع من رمضان الموافق 17 مارس2024 وتستمر على مدار الشهر الكريم.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التهنئة للشعب المصري لقدوم الشهر المبارك، مشيرة إلى أن أجندة الفعاليات الرمضانية لهذه العام، أُعدت بما يضمن وصول الخدمات الثقافية لكافة والشرائح العمرية والمجتمعية، وبما يكفل إقامتها وتنفيذها بمختلف أقاليم مصر، وتعظيم الاستفادة من مردودها الإيجابي لدى قطاع عريض من المجتمع المصري، وتضم هذه الفعاليات المقدمة من خلال قطاعات الوزارة المتعددة، الآتي:-

• الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان المبارك، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، حيث يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

- 4 مواقع تستقبل الليالي الرمضانية في القاهرة

تنطلق الليالي الرمضانية لقصور الثقافة بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة، حيث يشهد قصر ثقافة روض الفرج في الفترة من 8 حتى 17 رمضان، مجموعة من الفعاليات تتضمن عروضًا فنية تتنوع بين: إنشاد ديني، موسيقى عربية، فنون شعبية، آلات شعبية، عروض فنية للأطفال، إلى جانب تنظيم عدد كبير من الورش الفنية والحرفية للمرأة والشباب والأطفال وورش الحكي والألعاب الشعبية، ومعارض الفنون التشكيلية، ومعارض كتب إصدارات الهيئة.

وتستقبل الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مجموعة من الفعاليات التي تنظمها الهيئة، في الفترة من 11 حتى 20 رمضان، من خلال برنامج يشمل عدة مقاهٍ ثقافية، وتتنوع برامجها بين الأمسيات الشعرية، وإلقاء الضوء على إصدارات قصور الثقافة، كما يُلقى برنامج "عطر الأحباب" الضوء على سيرة حياة كثير من المبدعين الراحلين، وبرنامج "راوي من بلدنا" للسيرة الهلالية، إضافة إلى الورش الحرفية والفنية، وورش الحكي والألعاب الشعبية، وأنشطة التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة، ومعارض كتب إصدارات الهيئة والفنون التشكيلية.

كما تطلق الهيئة فعالياتها بمسرح السامر بالعجوزة، خلال الفترة من 4 حتى 27 رمضان، وتتضمن هذه الليالي مسابقة للإنشاد الديني، بالإضافة إلى العرض المسرحي "الدر المكنون" لفرقة مسرح السامر، كما تنظم الهيئة احتفالية ليلة القدر للفنان أحمد الكحلاوي، كما يستضيف قصر السينما بجاردن سيتي، خلال الفترة من 1 حتى 29 رمضان، مجموعة متنوعة من العروض الفنية والسينمائية اليومية.

- 6 محافظات تستقبل برنامجًا مركزيًا متنوعًا وأنشطة مكثفة بالفروع

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: محافظة المنيا "النادي الرياضي"، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، خلال الفترة من 11 حتى 20 رمضان، ومحافظة الإسماعيلية "قصر ثقافة الإسماعيلية"، بإقليم القناة وسيناء الثقافي، خلال الفترة من 10 حتى 19 رمضان، ومحافظة الأقصر "ساحة أبو الحجاج"، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، خلال الفترة من 7 حتى 16 رمضان، ومحافظة "البحيرة"، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، خلال الفترة من 10 رمضان حتى 21 رمضان، ومحافظة الدقهلية "ستاد المنصورة الرياضي"، بإقليم شرق الدلتا الثقافي خلال الفترة من 10 رمضان حتى 19 رمضان، ومحافظة الفيوم "ميدان السواقي بالفيوم"، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، خلال الفترة من 8 رمضان حتى 17 رمضان، وذلك بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة في عدد من المحافظات والفروع الثقافية.

- برنامج رمضاني بالإسكان "بديل العشوائيات" ومبادرة "أنت الحياة" في 14 محافظة بالتعاون مع "حياة كريمة"

أعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، خلال الفترة من 9 حتى 18 رمضان، يتضمن ورشًا فنية، مسابقات، لقاءات توعوية في مناطق أهالينا، وروضة السيدة زينب، كما تنظم الهيئة لهم رحلات تثقيفية إلى قصر السينما، إلى جانب تنظيم عدة سهرات رمضانية متنوعة تتضمن عروضًا فنية وأمسيات شعرية وندوات توعوية داخل بعض مراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المحلي.

- أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة

كما تقدم الهيئة أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة وهي القليوبية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الغربية، السويس، بني سويف، المنيا، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ الدقهلية، خلال الفترة من 10 حتى 28 رمضان.

• صندوق التنمية الثقافة

يُقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات بمختلف مراكز الإبداع التابعة للقطاع، حيث يشهد يوم 7 رمضان بقبة الغوري، حفلًا فنيًا لفرقة سماع للإنشاد الديني، وتقام في بيت الشعر العربي أمسية بمناسبة اليوم العالمي للشعر، وفي يوم 8 رمضان، بقبة الغورى، أمسية إنشاد لفرقة "الفراديس" بقيادة المنشد " صلاح عبد الحميد، كما يستضيف قصر الأمير طاز، الشيخ محمود التهامي وفرقته الموسيقية، ويشهد بيت السحيمي حفلًا غنائيًا، للفنان محمود عبد الحميد وفرقته الموسيقية.

أما يوم 9 رمضان تُنظم بساحة قبة الغوري، حفلاً للفنان علـــي الهــلباوي وفرقته، ويستضيف قصر الأمير طاز، فرقة المولوية قيادة الفنان عامر التـوني، وفي بيت السحيمي، حفل غنائي لفرقة "فويس باند"، وتقام ببيت العيني: ورشة "فانوس رمضان"، وحكايات شهرزاد، وفي يوم 10 رمضان، تشهد ساحة قبة الغوري عرضًا فنيًا لفرقة التنورة التراثية، ويقام بقصر الأمير طاز، حفلة لوائل الفشني وفرقته الموسيقية، كما يشهد بيت السحيمي، الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان صالون "ذاكرة الوطن" إضافة إلى حفل لفرقة "صحبة السمسمية"، وتقام ببيت الست وسيلة، أمسية شعرية ومناقشة كتاب "ثقب المفتاح لا يرى"، كما تعقد بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ندوة بعنوان "رمضان شهر الانتصارات"، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، ويُعقد ببيت العينى ورشة "فانوس رمضان"، وحكايات شهرزاد.

وفي 11 رمضان، تشهد قبة الغوري، إقامة حفل فني لفرقة الحضرة المصرية، وبقصر الأمير طاز تنظم احتفالية بالتعاون مع الجمعية العربية للعلوم والفنون والثقافة، ويستضيف بيت الغناء العربي، صــــالون مقـــامــات بيت الغناء بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي، ويشهد بيت السحيمي، حفل إنشاد ديني لفرقة "الحور"، ويستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، "صالون كلام في السيما" مع المخرج السينمائي أشرف فايق، بعنوان "الاحتفال بذكرى ميلاد مخرج الروائع حسن الإمام"، وافتتاح معرض للخط العربي يستمر حتى 4 أبريل، وبشهد مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية، عرض حكي وغناء صوفي.

أما يوم 12 رمضان، تقيم قبة الغوري "مجلس الصلاة على رسول الله"، ويستضيف قصر الأمير طاز، فرقة Looperia project قيادة الفنان محمد كمال، ويشهد بيت السحيمي، عرضًا للأراجوز وخيال الظل، وفي 13 رمضان، تشهد قبة الغورى، عرضًا فنيًا لفرقة التنورة التراثية، وتقام بقصر الأمير طاز، السيرة الهلالية "محمد كساب"، وكذلك يشهد بيت السحيمي حفلًا غنائيًا للفنان فادى رشدي وفرقته الموسيقية، وُيقام بيت العود العربي، حفل أستاذ بيت العود الفنان ماريو سعيد، ويقام ببيت العيني، احتفالية "رمضانيات العيني" من عزف، وغناء كورال، وعرض للأرجواز، وفقرات للتنورة، وتعقد ببيت المعمار المصري، ندوة الاحتفاء بذكرى ميلاد المعماري حسن فتحي.

كما يُقام يوم 14 رمضان العديد من الفعاليات، حيث تستضيف قبة الغورى، الفنانة منال محي الدين وفرقتها، وبقصر الأمير طاز، الفنانة سماح إسماعيل وفرقتها الموسيقية، وببيت السحيمي، فرقة النيل للآلات الشعبية، وفي بيت الغناء العربي، الفنانة عبير أمين وفرقتها الموسيقية، وتُقام في بيت الست وسيلة، أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء، وفي يوم 15 رمضان تشهد ساحة قبة الغورى، حفل الفنان "عمرو درويش"، وفي بيت السحيمي، تُعرض ليال السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي وفرقته الموسيقية.



أما 16 رمضان ، تشهد قبة الغورى، إقامة حفل فرقة "عشاق النغم" بقيادة الفنان محمد عبد الستار، وبقصر الأمير طاز، تعقد لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية لقاء "رمضان … وسماحة الأديان"، ويشهد بيت السحيمي، ليالي السيرة الهلالية، للفنان عزت القرشي وفرقته الموسيقية، وفي 17 رمضان، حيث تشهد قبة الغوري حفلًا لفرقة التنورة التراثية، وتُقام بيت السحيمي، ليالي السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي وفرقته الموسيقية، وتعقد بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، أمسية بعنوان "تجليات رمضانية في الأدب والفن"، وذلك ضمن سلسلة لقاءات ليالي رمضان الإبداعية.

وفي 18 رمضان، يُقام بقبة الغورى، حفل فرقة المختار للإنشاد الديني، ويشهد قصر الأمير طاز، عرضًا للدكتورة منى واصف "هارب موود"، كما يستضيف بيت الغناء العربي، الفنان إبراهيم راشد وفرقته، ويشهد بيت السحيمي، حفل إنشاد ديني للمنشد محمود الحديوي وفرقته الموسيقية، وبمركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية، يُقام حفل إنشاد ديني مع المنشد ناجي عز الدين وبطانته، أما 19 رمضان، فتستضيف قبة الغوري، الشيخ إيهاب يونس وفرقته، ويشهد بيت السحيمي، عرض "الأراجوز وخيال الظل".

وفي 20 رمضان تشهد ساحة قبة الغوري، عرضًا فنيًا لفرقة التنورة التراثية، ويقام بقصر الأمير طاز، حفل ثنائي العود "دينا وغسان"، وببيت السحيمي يُقام حفل غنائي لفرقة "شوية فن" بقيادة جو، ويقام ببيت العود العربي، حفل أستاذ بيت العود الفنان مايكل أنسي، وفي بيت المعمار المصري يُنظم صالون العمارة والسينما "سينما درب اللبانة".

وتختتم فعاليات البرنامج في 21 رمضان، حيث تستضيف قبة الغوري، فرقة المولوية قيادة الفنان عامر التـوني، ويقيم بيت الغناء العربي، "كورال سلام" التابع للمركز القومي لثقافة الطفل، ويشهد بيت السحيمي، عرضًا لفرقة النيل للآلات الشعبية.

• دار الأوبرا المصرية

تُنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، مجموعة من الحفلات الفنية لنخبة متميزة من نجوم الأوبرا، ونجوم الغناء العربي، والفرق الغنائية، على مدار شهر رمضان، حيث يضم برنامج العروض 22 أمسية فنية تشمل عروضًا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلي عروض لفرق فنية من الشباب، مع ليال لنجوم الموسيقي والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية، إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى بالأوبرا.

كما تنطلق الليالي الرمضانية على المسرح المكشوف فى التاسعة والنصف مساء الخميس 21 مارس بفقرات فنية لفرقة التنورة التراثية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويليها حفل المنشد وائل الفشني وفرقته، وتتوالى الفعاليات لتشمل حفلات لكل من: فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، دينا الوديدي وفرقتها، سعد العود وفرقته، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، نسمة عبد العزيز وفرقتها، كورال صوت العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية .

كما يشهد المسرح الكبير حفلين لكل من: النجم مدحت صالح -بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقي، عمرو سليم وفرقته، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، ويحتضن المسرح الصغير 12 سهرة عربية وإسلامية، تُقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والسفارات العاملة فى مصر، وتبدأ فى التاسعة مساءً، وتستعرض ملامح من التراث الموسيقي والغنائي للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها.

• قطاع الإنتاج الثقافي:

كما يشتمل البرنامج الرمضاني، لأنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، والذي يأتي بعنوان "هل هلالك"، على مجموعة من الأمسيات والحفلات التي تًقام بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حيث يقيم البيت الفني للمسرح، 15 ليلة من عرض “الليلة الكبيرة”.

كما تضم الفعاليات، إقامة ركن الطفل "ورش رسم وأشغال فنية"، وذلك على مدار 15 يومًا، كما يشهد يوم 8 رمضان، إقامة حفل لفرقة المولوية "عامر التوني"، ويشهد يوم 9 رمضان، حفلًا لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، وفقرات من السيرك القومي، كما يقام بيوم 10 رمضان، حفل ذكرى حرب العاشر من رمضان، وفي يوم 11 رمضان، تُقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مجموعة من العروض، بالإضافة لفقرات من السيرك القومي، ويشهد يوم 12 رمضان، مجموعة متنوعة من العروض الفنية لفرقة الحضرة، بالتعاون مع المركز القومي للمسرح، كما يقام بيوم 13 رمضان حفل الفنانة آية عبد الله، ويشهد 14 رمضان، حفل الفنان علي الألفي، كما يتضمن يوم 15 رمضان، عروضًا فنية لفرقة رضا للفنون الشعبية، وفرقة مؤسسة رتيبة الحفني لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يشهد يوم 16 رمضان، مجموعة من العروض المتنوعة لفرقة "أعز الناس"، بقيادة الفنان ماجد سرور، كما يقام يوم 17 رمضان، حفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح، وفي يوم 18 رمضان، تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مجموعة من العروض.

بالإضافة إلى فقرات من السيرك القومي، كما يشهد يوم 19 رمضان، إقامة حفل الفنانة فاطمة عادل، وفي 20 رمضان، حفل الفنانة أميرة رضا، وفي يوم 21 رمضان، تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مجموعة من العروض، بالإضافة إلى فقرات من السيرك القومي، كما يشهد يوم 22 رمضان، مجموعة من العروض الفنية لفرقة رضا للفنون الشعبية.

• الهيئة المصرية العامة للكتاب

تُقدم الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، طوال شهر رمضان، مجموعة من الخصومات المتميزة على إصدارات الهيئة، كما تُصدر الهيئة طبعة جديدة من سلسلة "حكايات النصر"، بمناسبة الاحتفال بانتصارات العاشر من رمضان، وتواصل الهيئة إصدارها لسلسلة "رؤية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، كما قررت الهيئة أن يكون العمل بمنافذها على فترتين.

• دار الكتب والوثائق القومية:

تُقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددًا من الأنشطة على مدار الشهر الكريم، حيث يقيم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في الأول من رمضان، ورشة فنية "فانوس وزينة رمضان، ومن 1 حتى 27 رمضان تُنظم مسابقة إلكترونية بعنوان "كل يوم سؤال" على صفحة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل على الفيسبوك"، ومن 4 حتى 25 رمضان، يُقام نشاط إلكتروني بعنوان "كل يوم جمعة"، ويشهد يوم 29 رمضان إقامة ورشة فنية، كما تشهد الفترة من من 1 حتى 29 رمضان مجموعة من الأمسيات الرمضانية، كما تشهد الفترة من 17 حتى 24 رضمان، إقامة العديد من الأمسيات الرمضانية في الإنشاد الديني والتواشيح، والغناء والشعر والأدب، كما تُنظم الإدارة المركزية لدار الكتب في 7 رمضان، أمسية رمصانية بقاعة الموسيقى، كما تشهد المكتبات الفرعية التابعة للإدارة المركزية لدار الكتب، مجموعة من الأنشطة طوال الشهر الكريم، وتتمثل في: "ندوة دينية عن فضل شهر رمضان، ورش رسم وتلوين لفوانيس رمضان، قراءة قصة ورش عمل فانوس رمضان، إعادة تدوير لصنع فانوس رمضان، ندوة عن الصيام، الاحتفال باليوم المراة العالمي، توعية بفضل شهر رمضان المبارك، مسابقات دينية، ورشة عن فضل الصيام، قراءة قصص دينية عن الحيوان فى القرآن، ورش حكي عن فضل الأم، مسابقات واسئلة دينية، ندوة توعية صحية، ورشة حكى عن الزكاة والصدقة، الاحتفال بيوم اليتيم، وغيرها.

• أكاديمية الفنون:

كما أعدت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مجموعة من الفعاليات المتنوعة خلال الشهر الكريم، حيث يشهد يوم 7 رمضان، إقامة ندوة "قضايا المرأة المعاصرة بين الدين والإبداع"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بقاعة ثروت عكاشة للمؤتمرات بأكاديمية الفنون، ويقام يوم 10 رمضان، حفل روائع رمضانية -بمناسبة تكريم الأمهات المثاليات بعيد الأم- بمسرح نهاد صليحة بالأكاديمية، ويتضمن الحفل فقرات لكورال الأطفال، كما يشهد يوم 15 رمضان، إقامة معرض صور فوتوغرافية ولوحات ورسوم بالمعهد العالي للسينما، يشتمل على أعمال طلبة معهد السينما، وذلك عن طقوس رمضان في المجتمع المصري، وخلال الفترة من ‏8 رمضان ‏حتى 30 ‏رمضان، تُنظم مجموعة من المسابقات الرياضية المتنوعة، بملاعب الأكاديمية، لطلاب مدارس ومعاهد الأكاديمية.

• المجلس الأعلى للثقافة:

يُنظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، مجموعة من الفعاليات خلال الفترة من 7 إلى 25 رمضان، تشمل ندوات تناقش "رمضان في الموروث الشعبي، المرأة وتحديات العصر، حرب رمضان أكتوبر 73 في القانون الدولي، الألعاب الإلكترونية وتأثيراتها الثقافية.. صناعة أم ترفيه؟، صناعة النشر في مصر بين التحديات، الشباب والتطرف.. آليات المواجهة في عصر الذكاء الصناعي"، وغيرها من الندوات التي تُناقش العديد من القضايا، إلى جانب برنامج "حكواتي رمضان" الموجه للطفل.

• المركز القومي لثقافة الطفل:

يُقيم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، ليالي "أهلا رمضان" وذلك في الفترة من 11 إلى 20 رمضان، بالحديقة الثقافية للأطفال في السيدة زينب، وفي حديقة الفنون بمقر المركز في الهرم، وعلى قناة المركز على "يوتيوب"، كما يشارك المركز في احتفالات العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُقام تحت شعار "زهرة العاصمة"، وتتضمن الاحتفالات حفلات توقيع للفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير، وبرنامج "حكواتي رمضان"، الذي يُقدم فيه الكتاب العديد من الحكايات عن رمضان والانتصارات، وذلك بالتعاون مع لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، كما يستمر المركز في تقديم صالون "في محبة الوطن" بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

واستمرارًا لنجاح برنامج "تكريم مسيرة"، يتعاون المركز مع لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، لتكريم العديد من الكتاب والفنانين الذين أثروا فنون الطفل، منهم: "ناجي شاكر، الدكتورعلي مهيب، عفاف طبالة، عبد العزيز تاج، أسامة فرج، أحمد عز العرب، أحمد سويلم، محسن يونس"، وغيرهم، على مدار الشهر الكريم، إضافة للعديد من العروض الفنية لفرق الحديقة الثقافية، منها: "كورال سلام، بنكمل بعض لذوي الهمم، عروض فرقة كروكي لعرائس الماريونت، عروض الأراجوز".

كما يستضيف المركز عروضًا من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعروض السيرك القومي من البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ومسرحية "علي بابا والأربعين حرامي"، إلى جانب تقديم العديد من الورش الفنية، يشارك بها فنانو: "المركز، الهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع الفنون التشكيلية"، ومتخصصون من وزارة البيئة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة".

وتُقام مجموعة من المعارض للفائزين بمسابقات المركز: "سيناء في قلب الوطن، فلسطين في عيون أطفال مصر، الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، إصدارات المركز"، وذلك خلال فترة الاحتفالات.