عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم العقوبات.. روسيا تحقق عوائد كبيرة من مبيعات النفط والغاز في 2023

صدى البلد

حققت روسيا نحو 187 مليار دولار من مبيعاتها للنفط والغاز والفحم الحجري إلى عدد من الدول الصديقة خلال العام الماضي، رغم العقوبات الغربية، وفق ما كشفت وكالة "ريا نوفستي" الحكومية.

وأفادت الوكالة أن المبيعات تشكل زيادة بقيمة 56 مليار دولار، عن المستوى المتوسط للإمدادات المماثلة إلى الدول الأوروبية، قبل فرضها العقوبات ضد روسيا.

واعتمدت "ريا نوفستي" في تقريرها على تحليل متوسط تكلفة الشحنات للأعوام من 2019 وحتى 2023، مستندة إلى بيانات الدوائر المعنية في كل من تركيا والصين والهند والبرازيل وإندونيسيا وماليزيا والاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أنه لم يتم أخذ بيانات عام 2022 بسبب "التقلبات غير الطبيعية في قيمة الواردات، سواء على خلفية التغيرات في الأسعار أو أحجام الإمدادات".

ووفق المصدر ذاته، فإنه قبل فرض العقوبات على روسيا، اشترت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي موادا نفطية وغازا من روسيا بمتوسط 102.5 مليار دولار سنويًا، فيما بلغت مشترياتها فقط 31.6 مليار دولار عام 2023.

ونتيجة لذلك وفقا للوكالة الروسية، بلغت قيمة الدخل الضائع من الإمدادات إلى تلك البلدان 70.9 مليار دولار.

وبحسب تحليل "ريا نوفستي"، فإن نمو الصادرات إلى "الدول الصديقة" بالمقابل يعوض هذه الخسائر، حيث بلغ إجمالي الشحنات إلى تركيا والصين والهند والبرازيل وإندونيسيا وماليزيا ما قيمته 186.8 مليار دولار العام الماضي، مقابل 59.9 مليار دولار في المتوسط للفترة ما بين الأعوام 2019 و2021.

وكانت الصين أكبر مشتر في العام الماضي، حيث ضاعفت البلاد إنفاقها على الفحم والغاز والنفط والمنتجات البترولية إلى قيمة 94.6 مليار دولار من 43.3 مليار ما بين الأعوام 2019 و2021.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر رمضان

نظر دعوى حل مجلس الزمالك.. وتفاصيل حضور مرتضى منصور جلسه اليوم

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

ترشيحاتنا

تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية رمضان

دعاء صلاة التراويح في رمضان .. هل ورد بالشرع الشريف

"ليس وشيكا".. مسؤولون إسرائيليون يكشفون موعد الهجوم على رفح جنوب قطاع غزة

اشتبك معه.. ماذا حدث بين محمد صلاح ولاعب مانشستر سيتي؟

تجار عملة.. إحالة عصابة ضباط مباحث الأموال العامة المزيفة للمحاكمة

شعبة القصابين تعلن مفاجأة عن أسعار اللحوم الحمراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر يوميا في رمضان

من غير بيض.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة

طبيبة تكشف كارثة بمشروب رمضاني يتناوله أهل مصر والخليج

حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. مخاطر تناول الشوربة بهذه الطريقة

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ