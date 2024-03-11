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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لاعبو بيراميدز يشاركون في تعبئة كراتين حملة "إفطار صائم"

صدى البلد

شارك نادي بيراميدز، اليوم، مؤسسة مصر الخير، في تعبئة كراتين حملة "إفطار صائم" والتي تطلقها مؤسسة مصر الخير للعام الثانى عشر على التوالي لدعم الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية والصائمين في كل ربوع مصر.

 

واستقبل مدير إدارة المتطوعين بمؤسسة مصر الخير شريف عزوز، ممثلي نادي بيراميدز فور وصولهم لمقر حملة التعبئة في مخازن مؤسسة مصر الخير، شارحا لهم الآلية التي تتبعها المؤسسة في تعبئة الكراتين قبل وصولها للمستحقين في كل محافظات مصر.

وشرح عزوز، للفريق كيفية تعبئة كرتونة الخير والتي تزن 12 كيلوجرام، موضحا لهم أن المنتجات الغذائية التي يتم تعبئتها في الكرتونة تشمل أهم السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم 
وأكد عزوز على أهمية المشاركة المجتمعية للكيانات الرياضية في حملة إفطار صائم مشيراً إلى أن نادي بيراميدز من أهم الأندية المصرية منذ ظهوره على الخريطة الرياضية المصرية.

 

وحضر من نادي بيراميدز الكابتن شريف إكرامي، والكابتن دودو الجباس، والكابتن وليد الكرتي، مع مشاركة أعضاء فريق كرة القدم النسائية لنادي بيراميدز تحت سن 20 سنة وهن "كابتن ليلى الديبكي ومليكة هاشم"، فضلا عن مشاركة عدد من إداري الفريق ومنهم كابتن سامي أباظة، تمارا عرابي، محمود عادل، أحمد عبد الغني وأحمد عرابي.

 

وقال شريف إكرامي:" أشعر بسعادة كبيرة نتيجة مشاركتي في هذا اليوم ولأول مرة أقوم بتعبئة كراتين رمضان، وأتشرف بتقديم شئ قليل للغاية من خلال المشاركة في تعبئة الكراتين والمساهمة بجزء قليل من الوقت لهذا العمل الخيري الكبير".

ونوه إكرامي، إلى أن أقل ما يستحقه أهالينا من الأسر المستحقة والمدعمة هي الوقوف بجانبهم بمثل هذه الأعمال الخيرية التي تقوم بها مؤسسة مصر الخير، قائلا: "أول مرة أشارك في هذه التجربة، ولكنني سأسعى لتكرارها كل سنة".

 

أضاف إكرامي: "أشعر بالفخر لوجود مؤسسة بحجم مصر الخير تقدم كل هذا الدعم الغذائي للمستفيدين على مستوى الجمهورية، وأدعو الجميع للمشاركة في التجربة".

فيما أشاد وليد الكرتي، بالجو العام خلال حضوره تعبئة كراتين حملة إفطار صائم لمؤسسة مصر الخير، متمنياً المشاركة سنويا في الحملة، ومقدما الشكر لمؤسسة مصر الخير على مجهوداتها في المساعدات الغذائية للأسر المستحقة خلال شهر رمضان الكريم".

 

من جانبه، نوه المهندس أحمد يوسف، مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، إلى أن محاور حملة إفطار صائم متعددة، وتشمل على المواد الجافة، و الوجبات الساخنة، والملابس،، موضحا أن المواد الجافة تضم منتجات عديدة مثل سند العيلة ٦٥ كليو جرام مواد غذائية وكراتين مواد غذائية وكروت مواد غذائية، فيما تشمل الوجبات الساخنة على منتجات مثل خيمة إفطار وسحور، وإفطار قرية، ووجبات السحور، ووجبة إفطار ساخنة أو كفارة صيام، ووجبة لمة عيلة، ووجبة إفطار مسافر، فضلا عن الملابس التي توفرها مصر الخير من خلال كارت ملابس العيد، موضحا أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية وهدف مؤسسة مصر الخير  لتنمية الإنسان.

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