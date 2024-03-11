عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كامل العدد بلس 1.. زيارة شريف سلامة لصديقه الراحل مصطفى درويش بالمقابر

صدى البلد

شهدت الحلقة الأولي من مسلسل كامل العدد بلس١ الجزء الثاني،  على إستيقاظ (ليلي) دينا الشربيني وهى تنادي على ابنها الرضيع عمر التى أنجبته من زوجها شريف سلامة، حيث  ذهبت إليه مسرعة.

 

ثم ظهر برواز يحمل صورة الراحل مصطفي درويش وظهر أولاده التوأم حسن وحسين. 


 وذهب أحمد (شريف سلامة) إلى مقابر الراحل عمر (مصطفي درويش) وهو يبكي بشدة ويعبر عن اشتياقه له و طمأنه على أولاده حسن وحسين ، أنه يرعاهم رعاية كاملة.

 

ثم ذهبت المساعدة الجديدة إلى ليلي (دينا الشربيني) ، التى من المقرر أن ترعى ابنها رعاية كاملة.

 

وظهرت فاتن (ألفت إمام) وهى برفقة زوجها تيمور والد (ليلي) دينا الشربيني ، وتناقشوا سويا على أطبعاهم المختلفة منذ جوازهم.


واتصلت حياة (إسعاد يونس) والدة شريف سلامة وهنأته بعيد ميلاده .
وذهبت إنجي (جيهان الشماشرجي) إلى صديقتها دينا الشربيني لتخبرها بأنها وقعت فى غرام شخص جديد.

ومسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:
ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:
ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

أبطال مسلسل كامل العدد مسلسل كامل العدد بلس١ كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ 1 رمضان 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

في أول يوم رمضان |مصر توزع ١٠٠٠٠ وجبة إفطار طازجة و٧٠٠٠ وجبة سحور بغزة

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

موضوعات متعلقة

شريف رواش يجسد شخصية جايا ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

لأول مرة محمد رحيم يكشف كواليس بدايته مع عمرو دياب بواسطة حميد الشاعري |خاص

مسلسلات رمضان 2024| تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "كامل العدد بلس1"

مسلسلات رمضان 2024| تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "صدفة"

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "إمبراطورية ميم"

أسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال .. وليد توفيق يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن منع الاحتلال دخول المصليين للمسجد الأقصى

غارات أمريكية بريطانية على منطقة الحديدة في اليمن

الحدث: إحراق السفارة المصرية في السودان وإتلاف محتوياتها

موجود من أيام الفراعنة.. أحمد الفيشاوي: مش ندمان على أي تاتو عملته

شوقي علام: الدين يحتاج أن يفسر للعالمين بشكل صحيح

البنزين جنب النار.. رامز يعلق على ظهور أحمد السقا مع باسم سمرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرة الراحل الدكتور هاني الناظر تعلن عن مفاجأة لمحبيه فى رمضان

أيهن أجمل.. نجمات يتألقن بالعباية في أول يوم رمضان

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ