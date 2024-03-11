كامل العدد بلس 1.. زيارة شريف سلامة لصديقه الراحل مصطفى درويش بالمقابر

شهدت الحلقة الأولي من مسلسل كامل العدد بلس١ الجزء الثاني، على إستيقاظ (ليلي) دينا الشربيني وهى تنادي على ابنها الرضيع عمر التى أنجبته من زوجها شريف سلامة، حيث ذهبت إليه مسرعة.

ثم ظهر برواز يحمل صورة الراحل مصطفي درويش وظهر أولاده التوأم حسن وحسين.



وذهب أحمد (شريف سلامة) إلى مقابر الراحل عمر (مصطفي درويش) وهو يبكي بشدة ويعبر عن اشتياقه له و طمأنه على أولاده حسن وحسين ، أنه يرعاهم رعاية كاملة.

ثم ذهبت المساعدة الجديدة إلى ليلي (دينا الشربيني) ، التى من المقرر أن ترعى ابنها رعاية كاملة.

وظهرت فاتن (ألفت إمام) وهى برفقة زوجها تيمور والد (ليلي) دينا الشربيني ، وتناقشوا سويا على أطبعاهم المختلفة منذ جوازهم.



واتصلت حياة (إسعاد يونس) والدة شريف سلامة وهنأته بعيد ميلاده .

وذهبت إنجي (جيهان الشماشرجي) إلى صديقتها دينا الشربيني لتخبرها بأنها وقعت فى غرام شخص جديد.

ومسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:

ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:

ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.