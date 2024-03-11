طلب إحاطة بشأن تطبيق " هدهد " لخدمة الفلاح

تقدمت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقيه وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه الى الحكومه متمثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن عدم فاعلية تطبيق هدهد لتقديم التوعية والإرشاد الزراعي المناسب للفلاحين والمزارعين.

وأوضحت عضو مجلس النواب في طلبها أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت في ٢٠٢١ التشغيل التجريبي لتطبيق هدهد المساعد الذكي للفلاح، وذلك في إطار خدمات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الإلكترونية وذلك التطبيق الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين، كما أنه يوفر محتوى إرشاديا رقميا حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

وأشارت سلامة الى انه فضلا عن أنه من المفترض أن يحقق تطويرا نوعيا في منظومة الإرشاد الزراعي لتكون لحظية ودقيقة موجهة لكل فلاح حسب احتياجاته ومحصوله والآفات التي قد تصيب محصوله، وتقديم سبل الدعم الفني والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، من الزراعة وحتى الحصاد،

مشيرة إلى أن ذلك التطبيق الذي جاء ضمن حزمة من مشروعات تطوير المنظومة الزراعية بكافة أركانها والتحوّل نحو زراعة حديثة ذكية تمثل عمادًا رئيسيًا في بناء مصر الرقمية، الا أن ذلك التطبيق بالممارسة العملية تبين انه لم يقدم أي نوع من التوعية للفلاح أو المزارع فيما يخص الإرشاد الزراعي، وذلك لعدة أسباب من أهمها أن ذلك التطبيق تجاهل ان هناك عددا كبيرا من المزارعين أو الفلاحين غير مواكبين للطفرة التكنولوجية أو التقنية بهذا الشأن، وهو ما حال دون تحقيق التطبيق للهدف الذي تم إطلاقه من أجله وهو التوعية والإرشاد الزراعي .

وطالبت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل وضع استراتيجية توعوية وتثقيفية لكافة الفلاحين والمزارعين لتعليمهم كيفية التعامل مع التطبيق والاستفادة منه بالشكل الأمثل في جزئية الإرشاد الزراعي .