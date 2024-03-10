عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب تطالب بإعادة النظر في عقوبات الحبس بتعديلات سلامة الغذاء

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد اجتماع الأسبوع بعد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة.

من جانبه طالب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الوزارات والجهات المعنية بالاطلاع على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومن النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة، وتقديم مقترحاتها قبل يوم ١٩ من شهر مارس الجاري، لتتم المناقشات بشكل كامل.

وعرض وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، فلسفة للتعديل المقدم، والذي يستهدف تحقيق الغرض المنشأة من أجله الهيئة، وخصوصا ما يتعلق بالتفتيش والتحقق من توافر الاشتراطات لمنح شهادة الصلاحية للتصدير، خصوصا وأنه ومن خلال التطبيق العملي للقانون تبين أن هناك بعض الصناعات واجهت العديد من المشكلات.

وأشار أبو زيد، إلى أن التعديلات تستهدف منح صلاحيات أوسع للهيئة القومية لسلامة الغذاء، للقيام بدورها، موضحا أن التعديلات تتعلق بموقف وقف الشركات في حالة مخالفة قرارات الهيئة، وكذلك ما يتعلق باشتراطات تداول الغذاء وبينها الحصول على ترخيص من الهيئة القومية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التعديلات تتناول العقوبات، وأهمية البعد عن العقوبات السالبة للحريات بهدف تشجيع الاستثمار.

من جهته أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية إعادة النظر في عقوبات الحبس، مع الأخذ في الاعتبار وجود عقوبات شديدة خصوصا في حال تسبب الغذاء في الوفاة.

وأشار إلى أن لجنة الصناعة ستقوم بدراسة كافة التعديلات المقدمة من النواب، والحكومة من أجل الوصول إلى تعديلات تتيح لهيئة سلامة الغذاء، القيام بدورها على أكمل وجه.

وقال ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الاجتماع: هدفنا تفعيل مفهوم الرقابة والتفتيش، ووضع مجموعة من التعريفات والاشتراطات وبينها النص على تعريف الغذاء الفاسد، وكذلك وضع بعض الاشتراطات الفنية وبينها الغذاء الضار بالصحة والمغشوش.

ولفت إلى أن التعديلات تتضمن آليات حظر المنشآت من تداول الغذاء بدون رخصة، وكذلك العقوبات التي يجب أن تكون مناسبة مع حجم الجرم لمتابعة تقييم المخاطر.

لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد مصطفى السلاب قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء سلامة الغذاء قانون الهيئة القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

عاجل.. البحوث الفلكية تكشف عن موعد بداية رمضان في الدول العربية

رئيس المجلس الأعلى الليبي يثمن جهود الجامعة العربية لحل الأزمة في بلاده

حسن حسن يكشف موقف طارق حامد والنني وعمر كمال من العودة للمنتخب

تمت ونور فوانيسه.. البحوث الفلكية يزف بشرى للمصريين عن ولادة هلال رمضان

شرط وحيد.. حسام حسن يوجه رسالة هامة لـ اللاعبين المستبعدين من المنتخب

20 مليار دولار جديدة من جهات مختلفة تنعش الدولة.. وزير المالية يكشف مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد عليها.. إسعاد يونس تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

بسعر لا يصدق وبإمكانات رائعة.. إطلاق هاتف Poco X6 Neo

هتوصل في دقيقة.. انطلاق أول تاكسي طائر في العالم

مفاجأة| بعد مباراة كأس مصر.. هل نرى مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب لأول مرة ؟

فيديو

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

هدية رمضان.. تراجع أسعار اللحوم 50 جنيها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ