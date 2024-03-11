"روحت المستشفى".. مادلين طبر تروي كواليس تعرضها لعضة أسد

حلت الفنانة مادلين طبر، ضيفة على الإعلامي محمد موسى في برنامج " خط أحمر " المذاع على قناة " الحدث اليوم".

وكشفت مادلين طبر كواليس تعرضها للعض من أسد أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجها .

قالت مادلين طبر :" الأسد كان خايف جدا أثناء تصوير الحلقة وأنا قلت للمدرب أنا لو قربت من الأسد هيحصل حاجة والمدرب قالي مش هيعملك حاجة لو قربتي منه ".

أضافت مادلين طبر:" اقتربت من الأسد بشكل مبالغ فيه وقام بعض يدي وكان هذا كنوع من أنواع المداعبة بالنسبة للأسد معي ولم أتحرك ساعتها واستكملت التصوير".

وتابعت مادلين طبر:" وبعد انتهاء التصوير فضلت اصرخ من الوجع وروحت المستشفى واصبت بدرجة حرارة مرتفعة والألم كان كبير ويدي ورمت بشكل كبير ".