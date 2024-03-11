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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"روحت المستشفى".. مادلين طبر تروي كواليس تعرضها لعضة أسد

مادلين طبر
مادلين طبر

حلت الفنانة مادلين طبر، ضيفة على الإعلامي محمد موسى في برنامج " خط أحمر " المذاع على قناة " الحدث اليوم".

 

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وكشفت مادلين طبر كواليس تعرضها للعض من أسد أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجها .

قالت مادلين طبر :" الأسد كان خايف جدا أثناء تصوير الحلقة وأنا قلت للمدرب أنا لو قربت من الأسد هيحصل حاجة والمدرب قالي مش هيعملك حاجة لو قربتي منه ".

 

أضافت مادلين طبر:" اقتربت من الأسد بشكل مبالغ فيه وقام بعض يدي وكان هذا كنوع من أنواع المداعبة بالنسبة للأسد معي ولم أتحرك ساعتها واستكملت التصوير".

وتابعت مادلين طبر:" وبعد انتهاء التصوير فضلت اصرخ من الوجع وروحت المستشفى  واصبت بدرجة حرارة مرتفعة والألم كان كبير ويدي ورمت بشكل كبير ".

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