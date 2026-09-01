أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته، الثلاثاء، أن الحلف سيدافع عن جميع أعضائه في مواجهة «أي تهديد»، وذلك عقب اتهام ألمانيا لروسيا بالوقوف وراء هجوم هجين استهدف مطار لايبزيغ في أغسطس الماضي.

وقال روته، عبر منصة «إكس»، عقب اتصال مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: «يقف الناتو صفًا واحدًا مع ألمانيا بعد الهجوم الهجين الروسي الذي وقع في لايبزيغ في 4 أغسطس»، مؤكدًا أن الحلف «سيحمي أعضاءه من أي تهديد، بما في ذلك الأعمال الخبيثة كتلك التي وقعت في لايبزيغ وأماكن أخرى داخل الحلف».

طائرة مسيرة محملة بمتفجرات

وكانت السلطات الألمانية قد عثرت في 4 أغسطس على طائرة مسيرة مزودة بجهاز متفجر بالقرب من طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبزيغ، ما دفع السلطات إلى إغلاق مدرجي المطار مؤقتًا قبل تفكيك الطائرة المسيرة.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، الثلاثاء، إن الحكومة الألمانية خلصت إلى أن روسيا مسؤولة عن الهجوم الهجين في لايبزيغ، مشيرًا إلى أن برلين تتوقع احتمال تعرض ألمانيا لمزيد من «الهجمات الهجينة» الروسية.

تحرك ألماني ضد موسكو

وفي أعقاب الحادث، اتخذت برلين إجراءات دبلوماسية تجاه موسكو، إذ أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول استدعاء السفير الروسي لدى ألمانيا، إلى جانب قرار إغلاق القنصلية الروسية في مدينة بون اعتبارًا من 18 سبتمبر.

في المقابل، توعدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالرد على ما وصفته بـ«الإجراءات الألمانية المعادية لروسيا»، في ظل تصاعد التوتر بين موسكو وبرلين والاتهامات المتبادلة بشأن الأنشطة الهجينة داخل الأراضي الأوروبية.

روته: الناتو سيدافع عن أعضائه ضد أي تهديد روسي

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته، الثلاثاء، أن الحلف سيدافع عن جميع أعضائه في مواجهة «أي تهديد»، وذلك عقب اتهام ألمانيا لروسيا بالوقوف وراء هجوم هجين استهدف مطار لايبزيغ في أغسطس الماضي.

وقال روته، عبر منصة «إكس»، عقب اتصال مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: «يقف الناتو صفًا واحدًا مع ألمانيا بعد الهجوم الهجين الروسي الذي وقع في لايبزيغ في 4 أغسطس»، مؤكدًا أن الحلف «سيحمي أعضاءه من أي تهديد، بما في ذلك الأعمال الخبيثة كتلك التي وقعت في لايبزيغ وأماكن أخرى داخل الحلف».

طائرة مسيرة محملة بمتفجرات

وكانت السلطات الألمانية قد عثرت في 4 أغسطس على طائرة مسيرة مزودة بجهاز متفجر بالقرب من طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبزيغ، ما دفع السلطات إلى إغلاق مدرجي المطار مؤقتًا قبل تفكيك الطائرة المسيرة.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، الثلاثاء، إن الحكومة الألمانية خلصت إلى أن روسيا مسؤولة عن الهجوم الهجين في لايبزيغ، مشيرًا إلى أن برلين تتوقع احتمال تعرض ألمانيا لمزيد من «الهجمات الهجينة» الروسية.

تحرك ألماني ضد موسكو

وفي أعقاب الحادث، اتخذت برلين إجراءات دبلوماسية تجاه موسكو، إذ أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول استدعاء السفير الروسي لدى ألمانيا، إلى جانب قرار إغلاق القنصلية الروسية في مدينة بون اعتبارًا من 18 سبتمبر.

في المقابل، توعدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالرد على ما وصفته بـ«الإجراءات الألمانية المعادية لروسيا»، في ظل تصاعد التوتر بين موسكو وبرلين والاتهامات المتبادلة بشأن الأنشطة الهجينة داخل الأراضي الأوروبية.