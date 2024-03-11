مادلين طبر: عشقي لمصر كبير.. ودخلت مجال الفن لما كان عندي 16 سنة

تحدثت الفنانة مادلين طبر، عن كواليس وتفاصيل مشوارها الفني وبداياتها مع الفن، قائلة:" دخلت مجال الفن عندما كان عمري 16 سنة ".

قالت مادلين طبر في حوارها في برنامج “ خط أحمر ” المذاع على قناة “ الحدث اليوم”، :"عمي سليم طلب مني في ذلك العمر دخول مسابقة ملكة جمال الكون، "لقيني احلويت فجأة" وحينها اكتشفت موهبة التمثيل".

وتابعت الفنانة مادلين طبر، "احساسي العروبي والقومية عندي عالي وعشقي لمصر عالي، ولازم نقف في ضهر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعشق واحترام ولا يوجد من ورائها أي رغبة أو هدف وكنت بحشد له في الانتخابات الرئاسية من كل قلبي لأنه واجب عليا".