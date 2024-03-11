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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مادلين طبر لصدى البلد: اعتزال عادل إمام حرية شخصية وقدم للفن الكثير

صدى البلد

حرصت الفنانة مادلين طبر على أداء واجب العزاء في الفنان جميل برسوم في كنيسة العذراء المرعشلي بالزمالك الخميس الماضي، وقالت الفنانة والإعلامية مادلين طبر لصدى البلد، فقدنا فنانا عظيما الفنان جميل برسوم وربنا يرحمه ويصبرنا جميعا على فراقه”.


 

و أوضحت أن الفنان جميل برسوم لم يكن يعاني من مرض أو صراع مع مرض و أن ذلك شائعات.


واختتمت الفنانة مادلين طبر عن اعتزال الزعيم عادل إمام أن ذلك حرية شخصية وأنه قدم للفن كثيرا وأن أهله يراعونه ويحبونه، وأن الزعيم لم يتكرر مثله.

 

https://youtube.com/shorts/r_RLpHbflNI?si=WFCpYPgOweSBwSOZ

 


https://youtube.com/shorts/0-XXw1T1YV4?si=qZVroB0SkrdAxBKU

 

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images - 2024-03-11T162919.477

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