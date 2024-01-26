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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جرأة مادلين مطر بالفستان المكشوف تُشعل السوشيال ميديا

مادلين مطر
مادلين مطر

حرصت النجمة اللبنانية مادلين مطر، علي مشاركة متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وبدت مادلين باطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستان حمالات مكشوف، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

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IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٠٠٣١٣ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٠٠٣٠١
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٠٠٣٠١
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٠٠٣١٣
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٠٠٣١٣

آخر أعمال مادلين مطر

وطرحت اللبنانية ​مادلين مطر في ​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.
مشوار مادلين مطر الفني

المطربة اللبنانية مادلين مطر، ولدت في بيروت لأسرة مسيحية الديانة، درست الغناء الشرقى في المعهد الوطني العالي للموسيقى بلبنان واستمع إلى صوتها الفنان الكبير الراحل وديع الصافي، وأُعجب بصوتها واصطحبها معه إلى لندن للأشتراك معه في إحدى الحفلات الخيرية للجالية اللبنانية في لندن وحققت نجاحا كبيرًا في هذه الحفلة وأشادت بها الصحف مما شجعها على احتراف الغناء.

سجلت لها إحدى شركات الكاسيت أغنية (لو يوصفوك) ضمن البوم غنائي كوكتيل لعدة مطربين وحققت لها هذه الأغنية شهرة واسعة ثم توالت اعمالها الغنائية الناجحة بعد ذلك، ثم عدة ألبومات غنائية مع كليبات مصورة زادت نجاحها وانتشارها الفني في العالم العربي.
 

IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٠٠٣١٣
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٠٠٣١٣
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٠٠٣٠١
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٠٠٣٠١

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