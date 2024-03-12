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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تصرف عاجل من رئيس نادي الاتحاد السكندري بشأن حالة أحمد رفعت

صدى البلد

كشفت مصادر أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري يتدخل لنقل اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر من مستشفى زمزم إلى مستشفي القلب icc بسموحة وعربة الاسعاف المجهزة فى طريقها لنقل اللاعب للمستشفى المتخصصة بالقلب.

ويظل اللاعب أحمد رفعت تحت الملاحظة لمساء الثلاثاء.

ونُقل لاعب فيوتشر أحمد رفعت إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الاسكندرية؛ عقب سقوطه خلال لقاء فريقه والاتحاد السكندري، على الأرض مغشيا عليه.

 

 

وفور نقل اللاعب أحمد رفعت للمستشفى؛ جرى وضعه على جهاز التنفس وإجراء صدمات للقلب، بعد حدوث هبوط في الدورة الدموية.

وتشير الأنباء الاولية لاستقرار حالة اللاعب حتى الآن بعد استجابته للإسعافات التى أجريت له إلى الآن.

 

 

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