البورصة السلعية.. تنسيق بين 4 وزراء لضبط الأسواق وحوكمة 50 مليار دولار تجارة
وزير الاستثمار: ميكنة وتنظيم تداول السكر والبليت والقطن عبر البورصة السلعية
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من المصابين القادمين من غزة لتلقي العلاج داخل مصر
المغرب.. الحكم على 18 سنغاليا بالسجن بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا
هل يدفع أوسكار رويز فاتورة أزمة الأهلي؟.. اتحاد الكرة يرد ويكشف كواليس التصعيد
كبير أساقفة الفلبين لـ الأزهري: عازمون على إرسال أساقفة للتدريب بالأوقاف
الأموال مقابل السلام.. بيان عاجل من قطر بشأن وقف الهجمات الإيرانية
استغاثة داخل إحدى مواصلات مصر الجديدة.. وشاهد عيان: نفس الشخص بيتكرر وبيشتم أي حد يرفض يديله فلوس
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
شريف الصياد فى حوار لـ “صدى البلد”: صادرات الصناعات الهندسية تقفز إلى 6.5 مليار دولار ونستهدف 14 مليارًا بحلول 2030
شريعة القاهرة تعقد مؤتمرها السادس حول "بناء مجتمع متماسك".. السبت المقبل
وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالطريق الساحلى القنطرة شرق / العريش / رفح | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بتوجيهات شيخ الأزهر.. البحوث الإسلاميَّة يطلق مبادرة تحدَّث معنا لفتح قنوات آمنة للتواصل وتقديم الدَّعم النَّفسي للجمهور

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
إيمان طلعت

انطلاقًا من مسئوليَّة مجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف في تعزيز الدَّعم النَّفسي والمجتمعي، ومساندة الأفراد في التعامل مع ضغوط الحياة المختلفة، يُطلِق المجمع مبادرة بعنوان: (تحدَّث معنا)؛ بهدف توفير مساحة آمنة للتعبير والحوار، وتشجيع مَن يمرُّون بتحديات حياتيَّة على عدم كتمان ما بداخلهم، والتوجُّه نحو الحديث والمشاركة كخطوة أولى نحو التخفيف واستعادة التوازن، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة الأمانة المساعدة للدَّعوة والإعلام الدِّيني بالمجمع.

مبادرة تحدث معنا 

وتعتمد المبادرة على إتاحة قنوات تواصل مباشرة مع المتخصِّصين والوعَّاظ؛ إذْ يستقبل المجمع الحالاتِ الواردةَ عبر هذه القنوات، ويتابعها، مع تقديم الدَّعم النَّفسي والمعنوي اللازم في إطارٍ مِنَ الخصوصيَّة والاهتمام؛ بما يُسهِم في التخفيف مِنَ الأعباء، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات.

وأوضح فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أن المبادرة تأتي في سياق الدَّور الدَّعوي والمجتمعي الذي يضطلع به المجمع، مؤكِّدًا أنَّ الاستماع الجاد يمثِّل خطوةً أساسيَّةً في مساعدة الأفراد على تجاوز ما يمرُّون به، وأنَّ الكلمة الطيِّبة والدَّعم الصادق قد يُحدِثان فارقًا حقيقيًّا في حياة الإنسان.

وأشار فضيلته إلى أنَّ (تحدَّث معنا) تستهدف فَتْحَ قنوات تواصل آمنة ومباشرة مع مختلِف الفئات، من خلال منصَّات المجمع على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مناطق الوعظ المنتشرة في جميع المحافظات، لافتًا إلى أنَّ المجمع يعمل -كذلك- على إطلاق تطبيق إلكتروني يحمل اسم المبادرة؛ يوفِّر وسيلةَ تواصلٍ سريعة وفاعلة تتيح تقديم الدَّعم في أي وقت.

ويؤكِّد مجمع البحوث الإسلاميَّة استمرار جهوده في إطلاق مبادرات نوعيَّة تُعزِّز من تماسك المجتمع، وتدعم الإنسان نفسيًّا ومعنويًّا، انطلاقًا من رسالته في نشر الوعي وترسيخ قِيَم الرحمة والتكافل.

للتواصل مع فريق المبادرة، يمكنكم ملء البيانات عبر الرَّابط الآتي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBOoefnxOH_2ERdThDlY9ErA4rNLg4ijkTPnKfon55FU1V9g/viewform

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

تنظيف الفم

بعد الفسيخ والرنجة.. كيف تنضف الفم بطريقة تقضي على الريحة

الكلى

عشان ماتعملش عملية.. علامات غير متوقعة تكشف حصوات الكلى

التونة والسلمون

في شم النسيم.. ايه الفرق بين التونة والسلمون

بالصور

مياه الشرقية تنفذ 350 وصلة و 3350 متر خطوط للأسر الأولى بالرعاية

الفسيخ والفشل الكلوي.. علاقة خطيرة قد تدمر الكلى في صمت

أول صور لحريق مصنع BYD الكبير في الصين.. وكيف تمت السيطرة عليه؟

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد