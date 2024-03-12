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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد عبد اللطيف يعلق على اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

صدى البلد

أبدى وليد عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، رأيه في اختيار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لقائمة المنتخب؛ استعدادًا لبطولة الإمارات الودية خلال معسكر مارس.

وقال وليد عبد اللطيف في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "اختيارات قائمة منتخب مصر ستتسبب في شبه عداء مع جماهير نادي الزمالك".

وتابع: "صُدمت بعد مشاهدة قائمة المنتخب، وتخيلت تواجد بيرسي تاو ومعلول في المنتخب".

وأكمل: "دي قائمة الأهلي مش المنتخب".

وأردف: "محمد عواد يستحق التواجد في قائمة المنتخب ولكن هناك علامات استفهام على تواجد أبو جبل بسبب مستواه المتذبذب، ولكنه يمتلك خبرات كبيرة".

وأضاف: "أكرم توفيق لا يشارك مع الأهلي، ورامي ربيعة كذلك متواجد بسبب إصابة ياسر إبراهيم".

وأتم: "هناك علامات استفهام حول عدم تواجد فتوح، وأحمد رمضان لاعب جيد ولكنه لم يخض أي اختبار قوي مع المنتخب، وكان يجب ضم فتوح ودونجا ومصطفى شلبي".

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وليد عبد اللطيف يعلق على اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

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