خديجة بنت خويلد.. لقبت بأم المؤمنين وكانت أول زوجة للنبي.. اعرف قصتها

هي خديجة بت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، يلتقي نسبها بنسب النبي محمد في قصي بن كلاب ،إذا فهي أقرب أمهات المؤمنين نسبا إلى سيدنا محمد، ولدت سنة 68 قبل الهجرة 556 م في مكة، لكن هذا يتعارض مع سنها حين وفاتها وهذا ما أثبته البيهقي أن خديجة رضي الله عنها توفيت وعمرها خمسين عاما.

زواج النبي من خديجة بنت خويلد

كانت خديجة تاجرة ذات مال، وكانت تستأجر الرجال وتدفع المال مضاربة، فبلغها أن محمد بن عبد الله يدعى بالصادق الأمين وأنه كريم الأخلاق، فبعثت إليه وطلبت منه أن يخرج في تجارة لها إلى الشام مع غلام يدعى "ميسرة"، وقد وافق زواجها من محمد بن عبد الله.

ورجعت قافلة التجارة من الشام وقد ربحت أضعاف ما كانت تربح من قبل، وأخبر الغلام " ميسرة " خديجة عن أخلاق محمد وصدقه وأمانته، فأعجبها وحكت لصديقتها "نفيسة بن مُنية"، فطمأنتها "نفيسة" واعتزمت أن تخبر محمد برغبة خديجة الزواج منه "لم تقلها مباشرة ولكن فهم ذلك من حديثها الطيب عن خديجة".

لم تمض إلا فترة قصيرة حتى سارع لطلب الزواج من خديجة وفي صحبته عماه أبو طالب وحمزة، ابنا عبد المطلب". وقد أثنى عليه عمها عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصي وتزوج محمد من خديجة. كان عمر الرسول محمد عندها 25 عامًا وعمر أم المؤمنين السيدة خديجة 40 عامًا.

كان قد مضى على زواجها من محمد 15 عامًا، وقد بلغ محمد الأربعين من العمر، وكان قد اعتاد على الخلوة في غار حراء ليتأمل ويتدبر في الكون.

وفي ليلة القدر، عندما نزل الوحي على محمد وانطلق إلى منزله خائفًا يرتجف، حتى بلغ حجرة زوجتة خديجة فقال: "زملوني"، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: "مالي يا خديجة؟، وحدثها بصوت مرتجف، وحكى لها ما حدث... وقال “لقد خشيت على نفسي”، فطمأنته قائلة: ""والله لا يخزيك الله أبدا... إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكَلّ، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق"" فكانت أول من آمن برسالته وصدّقه... فكانت بهذا أول من أسلم من المسلمين جميعا وأول من أسلم من النساء.

ابناء النبي من السيدة خديجة

وقد أنجب صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها من الذكور القاسم وبه كان يكنى وعبدالله، ومن الإناث زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضى الله عنهم أجمعين.

وكانت لخديجة منزلة خاصة في قلبه صلى الله عليه وسلم فهي عاقلة، جليلة، دينة، مصونة، كريمة. وحتى بعد وفاتها وزواج الرسول محمد من غيرها من النساء لم تستطع أي واحدة منهن أن تزحزح "خديجة" عن مكانتها في قلب النبي الأمين.

فبعد أعوام من وفاتها وبعد انتصار المسلمين في معركة بدر وأثناء تلقى فدية الأسرى من قريش، لمح الرسول محمد قلادة لخديجة بعثت بها ابنتها "زينب" في فداء لزوجها الأسير "أبي العاص بن الربيع" حتى رق قلبه من شجو وشجن وذكرى لزوجته الأولى " خديجة " فطلب الرسول محمد من أتباعه أن يردوا على زينب قلادتها ويفكوا أسيرها إن شاءوا.

وقالت عائشة: كان الرسول محمد لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكر خديجة يوما من الأيام فأدركتني الغيرة، فقلت هل كانت إلا عجوزًا فأبدلك الله خيرًا منها، فغضب ثم قال: " لا والله ما أبدلني الله خيرًا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء فقالت عائشة " اعف عني، ولا تسمعني أذكر "خديجة" بعد هذا اليوم بشيء تكرهه".

قالت عائشة: " ما غرت على أحد من نساء الرسول محمد ما غرت على خديجة. وما رأيتها، ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم قطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد ".

فضائل السيدة خديجة

ومن فضائلها رضي الله عنها أنها خير نساء الجنة: لا شك أن امرأة بمثل هذه الأوصاف لا بد أن يكون لها منزلة رفيعة، فها هو الرسول يعلن في أكثر من مناسبة بأنها خير نساء الجنة؛ فقد روي عن أنس بن مالك أن النبي قال: " حسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون ".

وعن أبي هريرة أنه قال: أتى جبريلٌ النبيَّ فقال: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ ".

وفاة السيدة خديجة بنت خويلد

وتوفيت "خديجة" قبل هجرة الرسول محمد إلى يثرب بثلاث أعوام، وذكر البيهقي أن خديجة توفيت وعمرها خمسون سنة، وقال الحاكم: "أنها لم تبلغ الستين سنة"، وأنزلها الرسول محمد بنفسه في حفرتها وأدخلها القبر بيده.

رضى الله عنها وعن أمهات المؤمنين.