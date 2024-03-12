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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة 2 رمضان 2024 في القاهرة وأسوان وباقي المحافظات

صدى البلد

مواقيت الصلاة أصبحت مواقيت الصلاة محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل، ويبحث المسلمون كل يوم في رمضان عن أوقات الصلاة، لمعرفة موعد السحور وموعد الإفطار وعدد ساعات الصوم وذلك من أوقات الصلاة، لذا يقدم موقع صدى البلد مواقيت الصلاة .

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجْر ٤:٤٢ ص

الشروق ٦:٠٨ ص

الظُّهْر ١٢:٠٥ م

العَصر ٣:٢٨ م

المَغرب ٦:٠١ م

العِشاء ٧:١٩ م

أمران لو التزم الصائم بهما فاز بجنة عرضها السموات والأرض

دعاء اليوم الثاني من رمضان .. يريح بالك ويشرح صدرك

مواقيت الصلاة فى اسوان

الفجْر ٤:٣٨ ص

الشروق ٦:٠٠ ص

الظُّهْر ١١:٥٨ ص

العَصر ٣:٢٢ م

المَغرب ٥:٥٦ م

العِشاء ٧:٠٩ م

مواقيت الصلاة فى الاسكندرية

الفجْر ٤:٤٦ ص

الشروق ٦:١٤ ص

الظُّهْر ١٢:١٠ م

العَصر ٣:٣٤ م

المَغرب ٦:٠٧ م

العِشاء ٧:٢٥ م

أمر يفسد الصوم .. يقع فيه الكثير أثناء السحور (احذر منه)

دعاء ثاني يوم رمضان .. مكتوب ومستجاب

مواقيت الصلاة فى البحر الأحمر

الفجْر ٤:٣٣ ص

الشروق ٥:٥٥ ص

الظُّهْر ١١:٥٣ ص

العَصر ٣:١٧ م

المَغرب ٥:٥١ م

العِشاء ٧:٠٥ م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجْر٤:٣٧ ص
الشروق٦:٠٤ ص
الظُّهْر١٢:٠١ م
العَصر٣:٢٤ م
المَغرب٥:٥٧ م
العِشاء٧:١٥ م

مواقيت الصلاة فى مرسى مطروح

الفجْر ٤:٥٧ ص

الشروق ٦:٢٤ ص

الظُّهْر ١٢:٢١ م

العَصر ٣:٤٤ م

المَغرب ٦:١٧ م

العِشاء ٧:٣٦ م

مواقيت الصلاة في المنصورة

الفجْر٤:٤١ ص
الشروق٦:٠٨ ص
الظُّهْر١٢:٠٤ م
العَصر٣:٢٨ م
المَغرب٦:٠١ م
العِشاء٧:١٩ م

مواقيت الصلاة فى الواحات

الفجْر ٤:٥٢ ص

الشروق ٦:١٧ ص

الظُّهْر ١٢:١٤ م

العَصر ٣:٣٨ م

المَغرب ٦:١١ م

العِشاء ٧:٢٧ م

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