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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أمران لو التزم الصائم بهما فاز بجنة عرضها السموات والأرض

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك أمرين فى رمضان لو التزم الصائم بهما لنال أجرا كبيرا فى رمضان.

وأضافت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أفضل السنن في شهر رمضان: هما:

1) الخشوع في العبادة.

2) كظم الغيظ والعفو عن الآخرين.

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كيف نصل للخشوع في الذكر والعبادة؟

سؤال أجاب عنه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء بالأزهر، وذلك خلال لقائه بأحد مجالس العلم.

وأجاب "جمعة" قائلًا: "الوصول إلى الخشوع والتلذذ بالعبادة سواء أكانت الذكر أو الصلاة، يجب أن تكون بالتدبر والتأني والوقوف على الفعل بتركيز حتى تشعر به".

ونصح قائلًا: "لا بد أن يكون كل ذكر بهدوء في نفس واحد مثال "سبحان ربي الأعلى"، "لا إله إلا الله" مع التركيز باستشعار المعنى، مع الحرص على المداومة بالتدبر، وبهذا يتحقق الخشوع والغرض من العبادة وتنال الأجر بإذن الله تعالى".

وأشار إلى أن المشكلة هي قيام الإنسان بتحويل عبادته إلى مجرد عادة؛ موضحًا: "نريد أن نشعر بلذة العبادة، ولن نشعر بلذة الصلاة إلا بكثرة الذكر خارج الصلاة".

وأكد أهمية ذكر الله كثيرًا خارج الصلاة، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ».

وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن النبي ﷺ علمنا ختم الصلاة بـ(33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، ونختم بـ" لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله).

واختتم: "فأكثروا من ذكر الله كثيرا خارج الصلاة لكي تصلوا إلي الخشوع في الصلاة، وحتى تصلوا إلى لذة الصلاة، فإذا دخلت هذه اللذة القلب لا يمكن أن نترك أو نغفل عن الصلاة بعد ذلك".

فضل كظم الغيظ 

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يكظم غيظه ويعفو عن غيره وهو قادر عن رد الإساءة بالإساءة له جنة عرضها السموات والأرض حيث قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران:34].

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال «ما هى مكانة الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟»، أن الكاظمين الغيظ لهم عند الله جنة عرضها السموات والأرض ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه ملأ الله قلبه يوم القيامة رجاءً)).

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قطّ، بل كان غضبه لله، وهو أشرف البشر صلى الله عليه وسلم، وليس إلى السلامة باب، إلا أن نتخلَّق بهذه الصفات العظيمة التي تنجو بصاحبها إلى شاطئ الأمن والأمان، لاسيما أن الله امتدح أصحابها بقـولــه: ـ {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }، ولقد حضَّ الإسلام على الإصلاح بين المتخاصمين.

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