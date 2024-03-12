أذان الفجر ومواقيت الصلاة 2 رمضان 2024 في القاهرة وأسوان وبعض المحافظات

أذان الفجر.. أصبح أذان الفجر محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي جوجل وذلك فى ثاني ايام رمضان، ويبحث المسلمون كل يوم فى رمضان عن موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة لمعرفة موعد السحور وموعد الإفطار وعدد ساعات الصوم، لذا يقدم موقع صدى البلد موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة 2 رمضان وموعد الإفطار.

موعد اذان الفجر 2 رمضان 2024

يؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٤:٤٢ ص

موعد الإفطار ثاني أيام رمضان 2024

ويأتي اذان المغرب فى تمام الساعة ٦:٠١ م

مواقيت الصلاة فى القاهرة ثاني أيام رمضان 2024

الفجْر ٤:٤٢ ص

الشروق ٦:٠٨ ص

الظُّهْر ١٢:٠٥ م

العَصر ٣:٢٨ م

المَغرب ٦:٠١ م

العِشاء ٧:١٩ م

مواقيت الصلاة فى اسوان

الفجْر ٤:٣٨ ص

الشروق ٦:٠٠ ص

الظُّهْر ١١:٥٨ ص

العَصر ٣:٢٢ م

المَغرب ٥:٥٦ م

العِشاء ٧:٠٩ م

مواقيت الصلاة فى الاسكندرية

الفجْر ٤:٤٦ ص

الشروق ٦:١٤ ص

الظُّهْر ١٢:١٠ م

العَصر ٣:٣٤ م

المَغرب ٦:٠٧ م

العِشاء ٧:٢٥ م

مواقيت الصلاة فى البحر الأحمر

الفجْر ٤:٣٣ ص

الشروق ٥:٥٥ ص

الظُّهْر ١١:٥٣ ص

العَصر ٣:١٧ م

المَغرب ٥:٥١ م

العِشاء ٧:٠٥ م

مواقيت الصلاة فى مرسى مطروح

الفجْر ٤:٥٧ ص

الشروق ٦:٢٤ ص

الظُّهْر ١٢:٢١ م

العَصر ٣:٤٤ م

المَغرب ٦:١٧ م

العِشاء ٧:٣٦ م

مواقيت الصلاة فى الواحات

الفجْر ٤:٥٢ ص

الشروق ٦:١٧ ص

الظُّهْر ١٢:١٤ م

العَصر ٣:٣٨ م

المَغرب ٦:١١ م

العِشاء ٧:٢٧ م